https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ
Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:27
2024-01-17T06:27
2024-01-17T10:46
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC News со ссылкой на материалы прокуратуры. Раскрывая новые подробности дела, федеральная прокуратура призывает суд отклонить просьбы Байдена-младшего снять с него обвинения в незаконном владении оружием (наркозависимым оно запрещено). "Сила улик неоспорима <...> Для ясности: следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил пистолет", — цитирует ABC прокуратуру. Субстанцию, снятую с коричневого кожаного чехла, в лаборатории ФБР идентифицировали как кокаин, уточняется в сообщении. Сын президента отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он солгал по поводу употребления наркотиков, когда заполнял формуляр при покупке пистолета. При этом в мемуарах он признался, что был в то время наркозависим.
https://ria.ru/20240112/bayden-1920832196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, хантер байден, фбр
В мире, США, Хантер Байден, ФБР
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ
ABC News: cледователи нашли следы кокаина на пистолетной кобуре Хантера Байдена
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости.
Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC News
со ссылкой на материалы прокуратуры.
Раскрывая новые подробности дела, федеральная прокуратура призывает суд отклонить просьбы Байдена-младшего снять с него обвинения в незаконном владении оружием (наркозависимым оно запрещено).
"Сила улик неоспорима <...> Для ясности: следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил пистолет", — цитирует ABC прокуратуру.
Субстанцию, снятую с коричневого кожаного чехла, в лаборатории ФБР
идентифицировали как кокаин, уточняется в сообщении.
Сын президента отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он солгал по поводу употребления наркотиков, когда заполнял формуляр при покупке пистолета. При этом в мемуарах он признался, что был в то время наркозависим.
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