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Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
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06:27 17.01.2024 (обновлено: 10:46 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/kokain-1921764479.html
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ
Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T06:27
2024-01-17T10:46
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC News со ссылкой на материалы прокуратуры. Раскрывая новые подробности дела, федеральная прокуратура призывает суд отклонить просьбы Байдена-младшего снять с него обвинения в незаконном владении оружием (наркозависимым оно запрещено). "Сила улик неоспорима &lt;...&gt; Для ясности: следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил пистолет", — цитирует ABC прокуратуру. Субстанцию, снятую с коричневого кожаного чехла, в лаборатории ФБР идентифицировали как кокаин, уточняется в сообщении. Сын президента отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он солгал по поводу употребления наркотиков, когда заполнял формуляр при покупке пистолета. При этом в мемуарах он признался, что был в то время наркозависим.
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в мире, сша, хантер байден, фбр
В мире, США, Хантер Байден, ФБР
Следователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена, пишут СМИ

ABC News: cледователи нашли следы кокаина на пистолетной кобуре Хантера Байдена

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал пистолет, передает телеканал ABC News со ссылкой на материалы прокуратуры.
Раскрывая новые подробности дела, федеральная прокуратура призывает суд отклонить просьбы Байдена-младшего снять с него обвинения в незаконном владении оружием (наркозависимым оно запрещено).
"Сила улик неоспорима <...> Для ясности: следователи буквально нашли наркотики на чехле, где подзащитный хранил пистолет", — цитирует ABC прокуратуру.
Субстанцию, снятую с коричневого кожаного чехла, в лаборатории ФБР идентифицировали как кокаин, уточняется в сообщении.
Сын президента отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он солгал по поводу употребления наркотиков, когда заполнял формуляр при покупке пистолета. При этом в мемуарах он признался, что был в то время наркозависим.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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12 января, 00:28
 
В миреСШАХантер БайденФБР
 
 
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