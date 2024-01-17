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В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР - РИА Новости, 17.01.2024
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12:19 17.01.2024 (обновлено: 13:27 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/kndr-1921819656.html
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР - РИА Новости, 17.01.2024
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР
Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:19
2024-01-17T13:27
корейский полуостров
политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений", — уточнил представитель Кремля.Он подчеркнул, что Пхеньян — важный партнер, Москва нацелена на развитие отношений во всех областях, "включая и чувствительные".Путин принял Цой Сон Хи в Кремле накануне.В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын во главе многочисленной представительной делегации посетил Россию с официальным визитом. Он побывал на космодроме Восточный, посетил несколько городов Дальнего Востока, состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения двусторонних связей в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.
https://ria.ru/20240115/putin-1921394448.html
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корейский полуостров, политика
Корейский полуостров, Политика
В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР

Песков: Путин обсудил с главой МИД КНДР Цой Сон Хи двусторонние отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений", — уточнил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Пхеньян — важный партнер, Москва нацелена на развитие отношений во всех областях, "включая и чувствительные".
Путин принял Цой Сон Хи в Кремле накануне.
В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын во главе многочисленной представительной делегации посетил Россию с официальным визитом. Он побывал на космодроме Восточный, посетил несколько городов Дальнего Востока, состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения двусторонних связей в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.
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