https://ria.ru/20240117/kndr-1921819656.html

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР - РИА Новости, 17.01.2024

В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР

Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:19

2024-01-17T12:19

2024-01-17T13:27

корейский полуостров

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений", — уточнил представитель Кремля.Он подчеркнул, что Пхеньян — важный партнер, Москва нацелена на развитие отношений во всех областях, "включая и чувствительные".Путин принял Цой Сон Хи в Кремле накануне.В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын во главе многочисленной представительной делегации посетил Россию с официальным визитом. Он побывал на космодроме Восточный, посетил несколько городов Дальнего Востока, состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения двусторонних связей в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.

https://ria.ru/20240115/putin-1921394448.html

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

корейский полуостров, политика