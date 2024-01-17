В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и делегации из КНДР
Песков: Путин обсудил с главой МИД КНДР Цой Сон Хи двусторонние отношения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главной темой переговоров Владимира Путина с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи было развитие двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, обмен мнениями по наиболее актуальным международным делам. Но главный акцент — именно на развитии двусторонних отношений", — уточнил представитель Кремля.
Путин принял Цой Сон Хи в Кремле накануне.
В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын во главе многочисленной представительной делегации посетил Россию с официальным визитом. Он побывал на космодроме Восточный, посетил несколько городов Дальнего Востока, состоялись переговоры с Владимиром Путиным. Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит в Россию послужит важным моментом для превращения двусторонних связей в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.