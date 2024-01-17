https://ria.ru/20240117/kitay-1921847303.html

Население Китая продолжит сокращаться, считают исследователи

Население Китая продолжит сокращаться, считают исследователи - РИА Новости, 17.01.2024

Население Китая продолжит сокращаться, считают исследователи

Численность населения Китая сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023-м и продолжит уменьшаться в ближайшие годы, пишет газета South China Morning Post со... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:42

2024-01-17T13:42

2024-01-17T14:10

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китай

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ПЕКИН, 17 янв — РИА Новости. Численность населения Китая сократилась на 2,08 миллиона человек в 2023-м и продолжит уменьшаться в ближайшие годы, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на исследователей. Ранее в среду государственное статистическое бюро КНР опубликовало доклад, согласно которому численность населения Китая по состоянию на конец 2023 года упала до 1,409 миллиарда, что на 2,08 миллиона меньше, чем в конце 2022 года. "Исследователи предупреждают, что второй по величине экономике, которая некогда значительно выиграла от демографических дивидендов, придется решать такие проблемы, как сокращение числа населения трудоспособного возраста, ослабление покупательной способности и напряженная система социального обеспечения по мере того, как население продолжит стареть", - пишет газета. Издание приводит слова профессора Центра исследований политики в области народонаселения и развития Фуданьского университета Пэн Сичжэ, который сказал, что в ближайшие годы численность населения Китая будет сокращаться еще быстрее. По его словам, по мере того, как "тучи пандемии" спадают, а политика поощрения рождаемости "немного меняет ситуацию", число новорожденных в год может немного увеличиться, но вряд ли превысит отметку 10 миллионов. "В будущем, по мере старения населения ежегодная смертность продолжит расти и превысит 10 миллионов человек в год", - отметил эксперт. "Таким образом, поскольку умерших будет больше, чем новорожденных, отрицательный рост численности населения почти наверняка продолжится", - отметил он. В то же время главный экономист брокерской компании Zhongtai Securities Ли Сюньлэй прогнозирует, что к 2027 году численность населения Китая опустится ниже отметки 1,4 миллиарда человек, а к 2049 году - до 1,2 миллиарда. В докладе статбюро отмечается, что в минувшем году родились 9,02 миллиона человек, коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 6,39, умерли 11,1 миллиона человек, коэффициент смертности на 1000 человек населения составил 7,87. Численность населения трудоспособного возраста от 16 до 59 лет на конец 2023 года составила 864,81 миллиона человек, то есть 61,3% от общей, численность людей в возрасте 60 лет и старше – 296,97 миллиона человек, то есть 21,1% от всего населения, среди них людей старше 65 лет – 216,76 миллиона. Ранее старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан заявил РИА Новости, что сокращение населения Китая будет затяжным процессом, оно обусловлено прошлыми ошибками политики контроля рождаемости и нынешним нежеланием молодого поколения вступать в брак и заводить детей, при этом вслед за модернизацией промышленной структуры КНР поэтапное сокращение населения не окажет серьезного влияния на долгосрочное устойчивое экономическое развитие. Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже, в 2016 году, всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше: так, в 2016 году родились 17,76 миллиона человек, в 2017 - 17,23 миллиона, в 2018 - 15,23 миллиона, в 2019 - 14,65 миллиона, в 2020 - 12 миллионов, в 2021 - 10,62 миллиона человек, а в 2022 - 9,56 миллиона. Министерство гражданской администрации КНР ранее сообщило, что в 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков, отношения официально оформили только 6,833 миллиона пар, что стало самым низким показателем в стране за 37 лет.

https://ria.ru/20240117/tekhnologii-1921775488.html

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в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей