https://ria.ru/20240117/kitay-1921771454.html

Китай продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем

Китай продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 17.01.2024

Китай продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем

Пекин в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:25

2024-01-17T08:25

2024-01-17T08:29

в мире

тайвань

китай

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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Пекин в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем, заявил на брифинге в среду официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа. "В новом году мы будем придерживаться политики "мирного воссоединения" и "одна страна, две системы", придерживаться "Консенсуса 1992 года", выступать против независимости Тайваня, способствовать мирному развитию отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива и продвигать процесс мирного воссоединения родины", - заявил Чэнь Биньхуа. Он выразил надежду, что соотечественники на Тайване "будут стоять на правильной стороне истории и работать с нами над устранением помех, совместно продвигать мирное и комплексное развитие отношений между двумя берегами Тайваньского пролива". Руководство Китая неоднократно заявляло, что Пекин будет стремиться к мирному воссоединению с островом, однако никогда не станет обещать отказаться от применения военной силы, если в этом возникнет необходимость. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

https://ria.ru/20240115/tayvan-1921349298.html

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, китай