https://ria.ru/20240117/kishinev-1921832753.html

Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии

Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии - РИА Новости, 17.01.2024

Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии

Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии - это плевок в лицо народу Молдавии и проявление колониализма,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:58

2024-01-17T12:58

2024-01-17T13:02

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кишинев

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мария захарова

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии - это плевок в лицо народу Молдавии и проявление колониализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур направил в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы Пушкина в улицу королевы Румынии Марии. "Это же какой-то плевок не только молдавскому народу в лицо, но и той самой демократии, о которой столько говорит (президент страны Майя) Санду. Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок?" - задала Захарова риторический вопрос во время брифинга для СМИ. Она добавила, что вопросов бы, вероятно, не возникало, если бы действующее руководство Молдавии "именно с этих позиций заходило на выборы" и если бы такую политику властей поддержало население. "Что это такая за демократия, которая отменяет собственный язык у людей и называет центральные улицы именами представителей монархических домов других стран? Это не демократия, это колониализм", - подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ напомнила, что в последнее время на ряд важных позиций в госучреждения и ведомства Молдавии были назначены выходцы из Румынии.

https://ria.ru/20231222/naznachenie-1917557941.html

https://ria.ru/20231204/obedinenie-1913638110.html

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в мире, румыния, кишинев, молдавия, мария захарова