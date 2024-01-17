https://ria.ru/20240117/kishinev-1921832753.html
Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии
Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии - РИА Новости, 17.01.2024
Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии
Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии - это плевок в лицо народу Молдавии и проявление колониализма,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:58
2024-01-17T12:58
2024-01-17T13:02
в мире
румыния
кишинев
молдавия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии - это плевок в лицо народу Молдавии и проявление колониализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур направил в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы Пушкина в улицу королевы Румынии Марии. "Это же какой-то плевок не только молдавскому народу в лицо, но и той самой демократии, о которой столько говорит (президент страны Майя) Санду. Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок?" - задала Захарова риторический вопрос во время брифинга для СМИ. Она добавила, что вопросов бы, вероятно, не возникало, если бы действующее руководство Молдавии "именно с этих позиций заходило на выборы" и если бы такую политику властей поддержало население. "Что это такая за демократия, которая отменяет собственный язык у людей и называет центральные улицы именами представителей монархических домов других стран? Это не демократия, это колониализм", - подчеркнула Захарова. Представитель МИД РФ напомнила, что в последнее время на ряд важных позиций в госучреждения и ведомства Молдавии были назначены выходцы из Румынии.
https://ria.ru/20231222/naznachenie-1917557941.html
https://ria.ru/20231204/obedinenie-1913638110.html
румыния
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румыния, кишинев, молдавия, мария захарова
В мире, Румыния, Кишинев, Молдавия, Мария Захарова
Захарова оценила идею назвать улицу в Кишиневе в честь королевы Румынии
Захарова назвала идею переименовать улицу в Кишиневе плевком в лицо молдаванам
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Инициатива по переименованию улицы Пушкина в Кишиневе в улицу имени королевы Румынии Марии - это плевок в лицо народу Молдавии и проявление колониализма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее лидер Молдавской национальной партии (МНП) Драгош Галбур направил в мэрию Кишинева петицию о переименовании улицы Пушкина в улицу королевы Румынии Марии.
Парламент Молдавии назначил главой Нацбанка гражданку Румынии
"Это же какой-то плевок не только молдавскому народу в лицо, но и той самой демократии, о которой столько говорит (президент страны Майя) Санду. Сколько еще улиц будет посвящено монархиям прошлого, сколько площадей, общественных заведений и мест будут иметь этот вот роялистский оттенок?" - задала Захарова риторический вопрос во время брифинга для СМИ.
Она добавила, что вопросов бы, вероятно, не возникало, если бы действующее руководство Молдавии "именно с этих позиций заходило на выборы" и если бы такую политику властей поддержало население.
"Что это такая за демократия, которая отменяет собственный язык у людей и называет центральные улицы именами представителей монархических домов других стран? Это не демократия, это колониализм", - подчеркнула Захарова.
Представитель МИД РФ напомнила, что в последнее время на ряд важных позиций в госучреждения и ведомства Молдавии были назначены выходцы из Румынии.
Оппозиция прокомментировала идею властей Молдавии об объединении с Румынией