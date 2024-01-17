https://ria.ru/20240117/kirkorov-1921924092.html

Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста

Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста - РИА Новости, 17.01.2024

Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста

Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:21

2024-01-17T21:21

2024-01-17T21:40

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России."Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим", — поделился артист.СJ Hedgepeth живет в Центральной Вирджинии, ему 25 лет. Он поет и играет на банджо и выкладывает посты в соцсетях. Певец делится собственными сочинениями, а также подражает солисту Nirvana Курту Кобейну, записывая каверы на песни группы.Русскоязычные пользователи шутя называют жанр его творчества "кир-core", а самого артиста — Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым. Некоторые предположили, что СJ Hedgepeth — внебрачный сын народного артиста России.Филипп Киркоров своему двойнику из США не ответил.

https://ria.ru/20230413/kirkorov-1864986832.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, курт кобейн, tiktok, nirvana, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес