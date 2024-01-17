Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста
Американский двойник Киркорова пообещал записать каверы на песни артиста
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России.
«
"Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим", — поделился артист.
© Фото : Кирилл Каллиников/@cj.hedgepethФилипп Киркоров и CJ Hedgepeth
© Фото : Кирилл Каллиников/@cj.hedgepeth
Филипп Киркоров и CJ Hedgepeth
СJ Hedgepeth живет в Центральной Вирджинии, ему 25 лет.
Он поет и играет на банджо и выкладывает посты в соцсетях. Певец делится собственными сочинениями, а также подражает солисту Nirvana Курту Кобейну, записывая каверы на песни группы.
Русскоязычные пользователи шутя называют жанр его творчества "кир-core", а самого артиста — Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым. Некоторые предположили, что СJ Hedgepeth — внебрачный сын народного артиста России.
Филипп Киркоров своему двойнику из США не ответил.