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Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста - РИА Новости, 17.01.2024
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Шоубиз
 
21:21 17.01.2024 (обновлено: 21:40 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/kirkorov-1921924092.html
Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста
Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста - РИА Новости, 17.01.2024
Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста
Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:21
2024-01-17T21:40
шоубиз
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России.&quot;Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим&quot;, — поделился артист.СJ Hedgepeth живет в Центральной Вирджинии, ему 25 лет. Он поет и играет на банджо и выкладывает посты в соцсетях. Певец делится собственными сочинениями, а также подражает солисту Nirvana Курту Кобейну, записывая каверы на песни группы.Русскоязычные пользователи шутя называют жанр его творчества "кир-core", а самого артиста — Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым. Некоторые предположили, что СJ Hedgepeth — внебрачный сын народного артиста России.Филипп Киркоров своему двойнику из США не ответил.
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филипп киркоров, курт кобейн, tiktok, nirvana, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Филипп Киркоров, Курт Кобейн, TikTok, Nirvana, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Двойник Киркорова из США заявил, что создаст каверы на песни артиста

Американский двойник Киркорова пообещал записать каверы на песни артиста

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте "55. Голд. Золотые хиты"
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Американский музыкант СJ Hedgepeth, которого в соцсетях прозвали двойником Филиппа Киркорова, сообщил в TikTok, что планирует сделать кавер на песни народного артиста России.
«

"Трудно найти песню, которую я смогу перепеть и сделать так, чтобы это звучало хорошо. Но я работаю над этим", — поделился артист.

© Фото : Кирилл Каллиников/@cj.hedgepethФилипп Киркоров и CJ Hedgepeth
Филипп Киркоров и CJ Hedgepeth - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Фото : Кирилл Каллиников/@cj.hedgepeth
Филипп Киркоров и CJ Hedgepeth
СJ Hedgepeth живет в Центральной Вирджинии, ему 25 лет.
Он поет и играет на банджо и выкладывает посты в соцсетях. Певец делится собственными сочинениями, а также подражает солисту Nirvana Курту Кобейну, записывая каверы на песни группы.
Русскоязычные пользователи шутя называют жанр его творчества "кир-core", а самого артиста — Филиппом Кобейном и Куртом Киркоровым. Некоторые предположили, что СJ Hedgepeth — внебрачный сын народного артиста России.
Филипп Киркоров своему двойнику из США не ответил.
Певец Филипп Киркоров на церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии Виктория - 2022 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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ШоубизФилипп КиркоровКурт КобейнTikTokNirvanaРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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