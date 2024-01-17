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Эксперт оценил заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву - РИА Новости, 17.01.2024
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10:41 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/kiev-1921792255.html
Эксперт оценил заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву
Эксперт оценил заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву - РИА Новости, 17.01.2024
Эксперт оценил заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о скором подписании соглашения о гарантиях безопасности с Украиной и новых поставках военной помощи режиму... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:41
2024-01-17T10:41
украина
эммануэль макрон
нато
сергей лавров
франция
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о скором подписании соглашения о гарантиях безопасности с Украиной и новых поставках военной помощи режиму Владимира Зеленского – демонстративный жест, стремление Парижа показать партнерам наличие собственной политической линии, высказал мнение РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий. Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции, добавив, что о его подписании объявит в ходе визита на Украину в феврале. Ранее Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности, премьер Великобритании Риши Сунак объявил о выделении новой военной помощи Киеву. По словам Макрона, Франция наращивает военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar". "Думаю, что французы пытаются так же, как англичане, послать сигналы и Украине, и окружающему миру, и США о том, что у них такая позиция… С точки зрения политической - это демонстративный жест, демонстративный поступок. Тем более, что особо успеха добиться в Давосе не удалось, единства тоже не получилось, и в данном случае Франция демонстрирует наличие некой собственной линии", - сказал эксперт. Он отметил, что такая позиция Парижа может быть связана со стремлением недавно назначенных на свои должности французских чиновников, главы МИД Стефана Сежурне и премьер-министра Габриэля Атталя, заявить о себе. В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что поставки военной помощи Украине со стороны Франции будут осуществляться на контрактной основе. "Вот об этом должен был Макрон упомянуть прежде всего. Украина где-то должна будет добыть деньги, чтобы покупать французские вооружения и военную технику. Разговор идет о том, что, как обычно, они решили на этом заработать и никто не собирается уже безвозмездно поддерживать нацистский режим в Киеве", - заявил собеседник агентства. По его словам, это будет выгодно французским промышленникам, учитывая, что "производство боеприпасов и военной техники сейчас взлетело до небес благодаря усилиям США и Киева". В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240112/pensionery-1920867693.html
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украина, эммануэль макрон, нато, сергей лавров, франция, россия, владимир зеленский
Украина, Эммануэль Макрон, НАТО, Сергей Лавров, Франция, Россия, Владимир Зеленский
Эксперт оценил заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву

Эксперт назвал заявление Макрона о гарантиях помощи Киеву демонстративным жестом

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о скором подписании соглашения о гарантиях безопасности с Украиной и новых поставках военной помощи режиму Владимира Зеленского – демонстративный жест, стремление Парижа показать партнерам наличие собственной политической линии, высказал мнение РИА Новости председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.
Франция закончит работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности Украине в ближайшие недели, сообщил президент Франции, добавив, что о его подписании объявит в ходе визита на Украину в феврале. Ранее Киев и Лондон подписали договор о гарантиях безопасности, премьер Великобритании Риши Сунак объявил о выделении новой военной помощи Киеву.
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По словам Макрона, Франция наращивает военное производство, "что позволит поставлять гораздо больше оборудования нашим украинским партнерам, в особенности, ожидаемых ими гаубиц Caesar".
«
"Думаю, что французы пытаются так же, как англичане, послать сигналы и Украине, и окружающему миру, и США о том, что у них такая позиция… С точки зрения политической - это демонстративный жест, демонстративный поступок. Тем более, что особо успеха добиться в Давосе не удалось, единства тоже не получилось, и в данном случае Франция демонстрирует наличие некой собственной линии", - сказал эксперт.
Он отметил, что такая позиция Парижа может быть связана со стремлением недавно назначенных на свои должности французских чиновников, главы МИД Стефана Сежурне и премьер-министра Габриэля Атталя, заявить о себе.
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В свою очередь военный эксперт Иван Коновалов в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что поставки военной помощи Украине со стороны Франции будут осуществляться на контрактной основе.
"Вот об этом должен был Макрон упомянуть прежде всего. Украина где-то должна будет добыть деньги, чтобы покупать французские вооружения и военную технику. Разговор идет о том, что, как обычно, они решили на этом заработать и никто не собирается уже безвозмездно поддерживать нацистский режим в Киеве", - заявил собеседник агентства.
По его словам, это будет выгодно французским промышленникам, учитывая, что "производство боеприпасов и военной техники сейчас взлетело до небес благодаря усилиям США и Киева".
В декабре начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Великобритания и Франция передали Киеву свыше 200 ракет Storm Shadow и Scalp, в том числе для поражения гражданских объектов в Крыму и Донбассе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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