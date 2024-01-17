https://ria.ru/20240117/khusity-1921809926.html

В Иране заявили, что хуситы не получают от Тегерана приказов или инструкций

В Иране заявили, что хуситы не получают от Тегерана приказов или инструкций - РИА Новости, 17.01.2024

В Иране заявили, что хуситы не получают от Тегерана приказов или инструкций

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью телеканалу CNBC, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене не... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:49

2024-01-17T11:49

2024-01-17T11:49

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военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил в интервью телеканалу CNBC, что правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене не получает от Тегерана никаких приказов или инструкций. "Народы Йемена и других стран региона, которые защищают палестинский народ, действуют в соответствии со своим собственным опытом и исходя из своих собственных интересов, и они не получают от нас никаких приказов или инструкций", - заявил глава МИД Ирана. Он также подчеркнул, что безопасность в Красном море важна для Ирана. "Полномасштабное сотрудничество (президента США Джо - ред.) Байдена и Белого дома с такими головорезами, как (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху, является корнем нестабильности в регионе", - добавил министр иностранных дела Ирана. Движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси охарактеризовал эти удары как террористическое варварство, преднамеренную и неоправданную агрессию. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что США и Великобритания нанесли 73 удара по Йемену, погибли пять бойцов хуситов, ранения получили еще шесть. Президент США Джо Байден назвал удары по целям в Йемене ответом на "угрозу свободе судоходства", пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв израильских обстрелов сектора Газа с 7 октября выросло до 23 968 человек, более 60 тысяч человек получили ранения. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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в мире, израиль, иран, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене