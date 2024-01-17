https://ria.ru/20240117/khapilovka-1921720183.html

Ефимов: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Хапиловка"

Ефимов: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Хапиловка" - РИА Новости, 17.01.2024

Ефимов: в Москве реорганизуют еще один участок бывшей промзоны "Хапиловка"

На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому по городской программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:05

2024-01-17T10:05

2024-01-17T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

промзоны

земельные участки

жилье

строительство

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. На портале московской мэрии опубликован проект решения, согласно которому по городской программе комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизован участок бывшей промзоны "Хапиловка", данная земля использовалась неэффективно, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Реорганизации подлежит неэффективно используемый участок бывшей промзоны "Хапиловка" общей площадью 4,8 гектара, расположенный в районах Преображенское и Соколиная Гора. Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта может составить не менее 128 миллионов рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что реализация проекта позволит создать свыше 250 новых рабочих мест.Отмечается, что участок расположен недалеко от станции московского метро "Семеновская". Там располагаются склады, административно-технические строения, магазины и автосервис, а также автостоянка.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на данной территории планируется возвести коммунальные базы, которые нужны для обеспечения жизнедеятельности населения в районах. Их общая площадь превысит 15 тыс. "квадратов". Ожидается, что прилегающую территорию благоустроят, а также здесь появится улично-дорожная сеть.Московское правительство ранее приняло решение о комплексном развитии трех участков бывшей промзоны "Хапиловка", их площадь превышает четыре га. Планируется, что Московским фондов реновации будет построено порядка 78 тыс. кв. м жилья для городской программы реновации жилищного фонда. На данный момент ведется работа по подготовке проекта планировки этой территории.В Москве по программе КРТ ведется создание многофункциональных городских кварталов. Там на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье и дороги, а также вся необходимая инфраструктура. На сегодняшний день в российской столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщал, что городские власти решили реорганизовать три неэффективно используемые территории, расположенные в Басманном районе мегаполиса. Площадь территорий, расположенных в центре Москвы, превышает 6 гектаров. Редевелопментом займется оператор, которого назначила столица.

https://realty.ria.ru/20240112/kotlyakovo-1920863242.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , промзоны, земельные участки, жилье, строительство