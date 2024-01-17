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Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ - РИА Новости, 17.01.2024
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Религия
 
18:34 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/khakery-1921923547.html
Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ
Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ - РИА Новости, 17.01.2024
Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ
Хакеры получили доступ к персональным данным, хранящимся в системе Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявила организация. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:34
2024-01-17T18:34
религия
украина
швейцария
амстердам
руслан стефанчук
украинская православная церковь
всемирный совет церквей
верховная рада украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хакеры получили доступ к персональным данным, хранящимся в системе Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявила организация."26 декабря группа вымогателей атаковала все системы ВСЦ, включая сайт, электронную почту и сеть. Благодаря усердной помощи сотрудников ВСЦ и специализированных подрядчиков, мы рады восстановлению наших систем… Данные, к которым был получен доступ, могут включать личную информацию, такую как имя, пол, дату рождения, паспортные данные, адреса места жительства и электронные адреса", – говорится в сообщении медиацентра организации, поступившем в РИА Новости в среду.В организации заявили о привлечении экспертов по безопасности для помощи в расследовании и усилении мер предосторожности. "Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами, такими как кантональная полиция, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) и Федеральный комиссар по защите данных (FADP) (ВСЦ базируется в Швейцарии – ред.), чтобы разобраться в ситуации", – сказано в сообщении.В 2023 году ВСЦ называл действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры антицерковными. Совет также призывал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), так как в текущей редакции он нарушал международные нормы свободы вероисповедания и раскалывал украинское общество.Кроме того, в мае 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил ситуацию с гонениями на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и ухудшение положения верующих с делегацией ВСЦ во главе с генеральным секретарем организации Джерри Пиллэем. На встрече Пиллэй, согласно сообщению Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заверил патриарха в том, что ВСЦ намерен говорить правду о ситуации с канонической Украинской православной церковью. Перед этим на Украине с делегацией ВСЦ встречался управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщавший ей о систематических нарушениях прав верующих и религиозных организаций Церкви.ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.
https://ria.ru/20240116/religiya-1921577213.html
https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html
https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html
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украина, швейцария, амстердам, руслан стефанчук, украинская православная церковь, всемирный совет церквей, верховная рада украины, религия
Религия, Украина, Швейцария, Амстердам, Руслан Стефанчук, Украинская православная церковь, Всемирный совет церквей, Верховная Рада Украины, Религия
Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ

Хакеры получили доступ к личным данным в системе Всемирного совета церквей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хакеры получили доступ к персональным данным, хранящимся в системе Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявила организация.
"26 декабря группа вымогателей атаковала все системы ВСЦ, включая сайт, электронную почту и сеть. Благодаря усердной помощи сотрудников ВСЦ и специализированных подрядчиков, мы рады восстановлению наших систем… Данные, к которым был получен доступ, могут включать личную информацию, такую как имя, пол, дату рождения, паспортные данные, адреса места жительства и электронные адреса", – говорится в сообщении медиацентра организации, поступившем в РИА Новости в среду.
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В организации заявили о привлечении экспертов по безопасности для помощи в расследовании и усилении мер предосторожности. "Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами, такими как кантональная полиция, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) и Федеральный комиссар по защите данных (FADP) (ВСЦ базируется в Швейцарии – ред.), чтобы разобраться в ситуации", – сказано в сообщении.
В 2023 году ВСЦ называл действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры антицерковными. Совет также призывал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), так как в текущей редакции он нарушал международные нормы свободы вероисповедания и раскалывал украинское общество.
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Кроме того, в мае 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил ситуацию с гонениями на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и ухудшение положения верующих с делегацией ВСЦ во главе с генеральным секретарем организации Джерри Пиллэем. На встрече Пиллэй, согласно сообщению Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заверил патриарха в том, что ВСЦ намерен говорить правду о ситуации с канонической Украинской православной церковью. Перед этим на Украине с делегацией ВСЦ встречался управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщавший ей о систематических нарушениях прав верующих и религиозных организаций Церкви.
ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.
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