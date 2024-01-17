https://ria.ru/20240117/khakery-1921923547.html

Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ

Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ - РИА Новости, 17.01.2024

Хакеры получили доступ к персональным данным в системе ВСЦ

Хакеры получили доступ к персональным данным, хранящимся в системе Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявила организация. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T18:34

2024-01-17T18:34

2024-01-17T18:34

религия

украина

швейцария

амстердам

руслан стефанчук

украинская православная церковь

всемирный совет церквей

верховная рада украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Хакеры получили доступ к персональным данным, хранящимся в системе Всемирного совета церквей (ВСЦ), заявила организация."26 декабря группа вымогателей атаковала все системы ВСЦ, включая сайт, электронную почту и сеть. Благодаря усердной помощи сотрудников ВСЦ и специализированных подрядчиков, мы рады восстановлению наших систем… Данные, к которым был получен доступ, могут включать личную информацию, такую как имя, пол, дату рождения, паспортные данные, адреса места жительства и электронные адреса", – говорится в сообщении медиацентра организации, поступившем в РИА Новости в среду.В организации заявили о привлечении экспертов по безопасности для помощи в расследовании и усилении мер предосторожности. "Мы тесно сотрудничаем с соответствующими органами, такими как кантональная полиция, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) и Федеральный комиссар по защите данных (FADP) (ВСЦ базируется в Швейцарии – ред.), чтобы разобраться в ситуации", – сказано в сообщении.В 2023 году ВСЦ называл действия украинских властей в отношении Киево-Печерской лавры антицерковными. Совет также призывал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), так как в текущей редакции он нарушал международные нормы свободы вероисповедания и раскалывал украинское общество.Кроме того, в мае 2023 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудил ситуацию с гонениями на Украинскую православную церковь со стороны киевского режима и ухудшение положения верующих с делегацией ВСЦ во главе с генеральным секретарем организации Джерри Пиллэем. На встрече Пиллэй, согласно сообщению Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заверил патриарха в том, что ВСЦ намерен говорить правду о ситуации с канонической Украинской православной церковью. Перед этим на Украине с делегацией ВСЦ встречался управляющий делами канонической УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич), сообщавший ей о систематических нарушениях прав верующих и религиозных организаций Церкви.ВСЦ был создан в 1948 году на I Генеральной ассамблее ВСЦ в Амстердаме. В настоящее время ВСЦ, по его информации, объединяет 352 церкви из более чем 120 стран, представляющие более 580 миллионов христиан по всему миру. Среди них есть и Русская православная церковь, а также ряд других поместных православных Церквей.

https://ria.ru/20240116/religiya-1921577213.html

https://ria.ru/20240113/upts-1921171330.html

https://ria.ru/20240112/ukraina-1920780836.html

украина

швейцария

амстердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, швейцария, амстердам, руслан стефанчук, украинская православная церковь, всемирный совет церквей, верховная рада украины, религия