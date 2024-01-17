https://ria.ru/20240117/khab-1921784712.html

Источник: турецкая делегация посетит Россию для обсуждения газового хаба

Источник: турецкая делегация посетит Россию для обсуждения газового хаба - РИА Новости, 17.01.2024

Источник: турецкая делегация посетит Россию для обсуждения газового хаба

Турецкая делегация посетит на текущей неделе с визитом Россию для обсуждения деталей "газового хаба", рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T10:06

2024-01-17T10:06

2024-01-17T10:17

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Турецкая делегация посетит на текущей неделе с визитом Россию для обсуждения деталей "газового хаба", рассчитывает подготовить календарь действий, ускорить работы, сообщил РИА Новости источник в министерстве энергетики и природных ресурсов страны.Вице-премьер России Александр Новак ранее выразил надежду, что 2024 год станет годом начала реализации этого проекта."Турецкая официальная делегация отправится в Россию на этой неделе. Делегация получит информацию о создании "газового хаба", обсудит детали. По итогам этого инспекционного визита ожидается подготовка календаря действий по реализации проекта, ускорение работ", - сообщил собеседник агентства.Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда - через две недели после теракта на "Северных потоках" - президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем транзита российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.В ноябре текущего года министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара ведет переговоры с "Газпромом" по выводу турецкой платформы по торговле газом на международный уровень. По его словам, республика рассчитывает, что сможет завершить работы по созданию электронной платформы для газового трейдинга в 2024 году.

https://ria.ru/20240117/turtsiya-1921765678.html

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россия, турция, в мире