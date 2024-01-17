https://ria.ru/20240117/kazan-1921801870.html

Росавиация сообщила о задержке в аэропорту Казани 44 рейсов

Росавиация сообщила о задержке в аэропорту Казани 44 рейсов - РИА Новости, 17.01.2024

Росавиация сообщила о задержке в аэропорту Казани 44 рейсов

Восемь самолетов, летевшие в Казань, из-за сильного снега и метели ушли на запасные аэродромы, на прилет и вылет в столице Татарстана задерживаются 44 рейса,... РИА Новости, 17.01.2024

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Восемь самолетов, летевшие в Казань, из-за сильного снега и метели ушли на запасные аэродромы, на прилет и вылет в столице Татарстана задерживаются 44 рейса, следует из комментария Росавиации для РИА Новости.Там отметили, что с ночи в районе аэропорта Казани неблагоприятные метеоусловия: сильный снег и низовая метель. Воздушная гавань не закрыта, работает по фактической погоде, но из-за сильных порывов ветра командиры воздушных судов принимают решение по уходу на запасные аэродромы."На 10.00 мск, по данным госкорпорации по ОрВД, посадку в Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Нижнекамске и Бугульме совершили восемь рейсов. Время пребывания самолетов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации. Всего на прилет в Казань задерживается 21 рейс, на вылет — 23 рейса", - сообщили в Росавиации.В ведомстве заверили, что с пассажирами, которые находятся в аэровокзале, работают представители перевозчиков и аэропорта. Гражданам предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице — это регламентировано федеральными авиационными правилами (ФАП-82)."Специалисты аэродромной службы занимаются чистками взлетно-посадочной полосы, доведением коэффициента сцепления на ней до нормативных требований. Нормальная работа аэропорта восстановится после улучшения погодных условий: соблюдение прав пассажиров и безопасность полетов — безусловный приоритет", - рассказали в Росавиации.

https://ria.ru/20240117/trassa-1921776713.html

https://ria.ru/20240116/dtp-1921653021.html

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казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уфа, самара, новости - туризм