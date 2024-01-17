https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html

В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды

В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды - РИА Новости, 17.01.2024

В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды

Несколько самолетов в ночь на среду не смогли приземлиться в международном аэропорту "Казань" из-за сильного ветра и плохой видимости и ушли на запасные... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:44

2024-01-17T08:44

2024-01-17T08:44

общество

казань

уфа

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840085598_0:272:3158:2048_1920x0_80_0_0_fb3a0c6b471eeda0c17c6f63fae0041c.jpg

КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Несколько самолетов в ночь на среду не смогли приземлиться в международном аэропорту "Казань" из-за сильного ветра и плохой видимости и ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин. "В ночь на 17 января по причине того, что фактические метеоусловия (порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров) не позволили осуществить посадку некоторых воздушных судов в аэропорту "Казань", ушли на запасные аэродромы самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка", - сказал Гатауллин. Также, по его информации, несколько рейсов задержано на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами - предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице. Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение с сохранением ночью и днем 17 января сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.

https://ria.ru/20240116/tyumen-1921632734.html

казань

уфа

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, казань, уфа, москва