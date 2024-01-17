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В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды - РИА Новости, 17.01.2024
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08:44 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/kazan-1921773029.html
В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды
В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды - РИА Новости, 17.01.2024
В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды
Несколько самолетов в ночь на среду не смогли приземлиться в международном аэропорту "Казань" из-за сильного ветра и плохой видимости и ушли на запасные... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T08:44
2024-01-17T08:44
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Несколько самолетов в ночь на среду не смогли приземлиться в международном аэропорту "Казань" из-за сильного ветра и плохой видимости и ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин. "В ночь на 17 января по причине того, что фактические метеоусловия (порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров) не позволили осуществить посадку некоторых воздушных судов в аэропорту "Казань", ушли на запасные аэродромы самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка", - сказал Гатауллин. Также, по его информации, несколько рейсов задержано на вылет. С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами - предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице. Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение с сохранением ночью и днем 17 января сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.
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Общество, Казань, Уфа, Москва
В Казани несколько самолетов не смогли приземлиться из-за непогоды

Гатауллин: несколько самолетов не смогли приземлиться в Казани из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет в международном аэропорту Казани
Самолет в международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет в международном аэропорту Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Несколько самолетов в ночь на среду не смогли приземлиться в международном аэропорту "Казань" из-за сильного ветра и плохой видимости и ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
«
"В ночь на 17 января по причине того, что фактические метеоусловия (порывы ветра до 20 метров в секунду, видимость менее 2000 метров) не позволили осуществить посадку некоторых воздушных судов в аэропорту "Казань", ушли на запасные аэродромы самолеты, выполняющие рейсы из Уфы, Москвы, Шарджи, Санкт-Петербурга, Дубая и Новокузнецка", - сказал Гатауллин.
Также, по его информации, несколько рейсов задержано на вылет.
С пассажирами работают представители авиакомпаний и аэропорта в соответствии с федеральными авиационными правилами - предоставляются напитки, питание и проживание в гостинице.
Во вторник в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение с сохранением ночью и днем 17 января сильного ветра 17-22 метра в секунду, местами порывами до 25-27 метров в секунду, метели с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сильного снега.
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