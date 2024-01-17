https://ria.ru/20240117/kanada-1921756533.html
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты - РИА Новости, 17.01.2024
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты
Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:43
2024-01-17T02:43
2024-01-17T02:43
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для национальной безопасности страны. Согласно сопроводительной записке, ученые лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме. Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, медицина. Канадские власти утверждают, что "университеты, исследовательские институты или лаборатории", внесенные в список, связаны с "военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности" своих стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, китай, иран
В мире, Канада, Россия, Китай, Иран
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты
Канада назвала угрозой безопасности исследовательские институты РФ, КНР и Ирана
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для национальной безопасности страны.
Согласно сопроводительной записке, ученые лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме.
Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, медицина.
Канадские власти утверждают, что "университеты, исследовательские институты или лаборатории", внесенные в список, связаны с "военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности" своих стран.
Канада назначила нового посла в России