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Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты - РИА Новости, 17.01.2024
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02:43 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/kanada-1921756533.html
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты - РИА Новости, 17.01.2024
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты
Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:43
2024-01-17T02:43
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для национальной безопасности страны. Согласно сопроводительной записке, ученые лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме. Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, медицина. Канадские власти утверждают, что "университеты, исследовательские институты или лаборатории", внесенные в список, связаны с "военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности" своих стран.
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в мире, канада, россия, китай, иран
В мире, Канада, Россия, Китай, Иран
Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты

Канада назвала угрозой безопасности исследовательские институты РФ, КНР и Ирана

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для национальной безопасности страны.
Согласно сопроводительной записке, ученые лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме.
Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, медицина.
Канадские власти утверждают, что "университеты, исследовательские институты или лаборатории", внесенные в список, связаны с "военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности" своих стран.
Сара Тейлор - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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