https://ria.ru/20240117/kanada-1921756533.html

Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты

Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты - РИА Новости, 17.01.2024

Канада назвала угрозой безопасности российские исследовательские институты

Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:43

2024-01-17T02:43

2024-01-17T02:43

в мире

канада

россия

китай

иран

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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Власти Канады составили список из более чем сотни российских, китайских и иранских исследовательских институтов, которые якобы представляют "угрозу" для национальной безопасности страны. Согласно сопроводительной записке, ученые лишаются права на финансирование от правительства Канады, если они аффилированы с фигурантами списка или получают от них поддержку в той или иной форме. Речь идет о работах в сфере чувствительных технологий, к которым отнесены, в частности, робототехника, квантовые компьютеры, разработка современных вооружений, аэрокосмические исследования, медицина. Канадские власти утверждают, что "университеты, исследовательские институты или лаборатории", внесенные в список, связаны с "военными, структурами национальной безопасности или органами государственной безопасности" своих стран.

https://ria.ru/20231115/posol-1909676449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада, россия, китай, иран