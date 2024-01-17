https://ria.ru/20240117/kafe-1921875771.html

На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом - РИА Новости, 17.01.2024

На Урале закрыли кафе, чьи клиенты заразились гепатитом

Две закусочные "Гиро" в Краснотурьинске Свердловской области, после посещения которых 12 человек заразились гепатитом А, закрыли на 90 дней по решению суда,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:33

2024-01-17T15:33

2024-01-17T15:33

происшествия

краснотурьинск

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Две закусочные "Гиро" в Краснотурьинске Свердловской области, после посещения которых 12 человек заразились гепатитом А, закрыли на 90 дней по решению суда, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. "Суд приостановил работу двух закусочных "Гиро" на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных", – следует из сообщения. Отмечается, что по каждому случаю проводится эпидемиологическое расследование, организована вакцинация контактных лиц в очагах, на данный момент привиты 119 человек. "Силами сотрудников Роспотребнадзора, медработников и волонтеров медколледжа проведен обход близлежащих к "Гиро" жилья и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью. Один из заразившихся был выявлен именно на обходе", – подчеркнули в управлении. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 11-12 января было зарегистрировано семь случаев гепатита А среди взрослых, все заболевшие в разное время покупали продукцию в закусочных "Гиро" на улицах Ленинского Комсомола и Рюмина в Краснотурьинске. Позже на объектах питания специалисты обнаружили серьезные нарушения: отсутствует водоснабжение, продукция не имеет товарно-сопроводительных документов, сотрудники не проходят медобследование и готовят блюда в неспециальной одежде. Лабораторные исследования пищевого сырья, готовой продукции и смывов на санитарно-бактериологические и вирусологические показатели выявили несоответствие нормам, добавили в ведомстве. По факту массового заболевания людей региональное управление СК РФ организовало проверку по статье 238 УК РФ (производство и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20230718/kafe-1884853105.html

https://ria.ru/20230714/salmonellez-1884254472.html

краснотурьинск

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснотурьинск, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)