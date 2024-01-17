https://ria.ru/20240117/izrail-1921803580.html
Израиль не дает эвакуировать пострадавших на Западном берегу, заявили в ПНА
Израиль не дает эвакуировать пострадавших на Западном берегу, заявили в ПНА - РИА Новости, 17.01.2024
Израиль не дает эвакуировать пострадавших на Западном берегу, заявили в ПНА
Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что израильские силы не дают сотрудниками скорой помощи эвакуировать раненых в лагере беженцев на севере... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:25
2024-01-17T11:25
2024-01-17T11:33
в мире
израиль
западный берег реки иордан
наблус (провинция)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявляет, что израильские силы не дают сотрудниками скорой помощи эвакуировать раненых в лагере беженцев на севере Западного берега реки Иордан, открыли огонь в направлении бригады врачей. "Оккупационные силы Израиля не дали сотрудникам скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца добраться до транспортного средства, попавшего под авиаудар около лагеря Балата в Наблусе, чтобы эвакуировать раненых", - сообщила организация в соцсети Х. При этом, как утверждает организация, израильские солдаты открыли огонь в направлении приехавших врачей. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации в результате авиаудара "террористической ячейки" и ее главы в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса на севере Западного берега реки Иордан.
https://ria.ru/20240117/konflikt-1915630213.html
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, западный берег реки иордан, наблус (провинция), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Западный берег реки Иордан, Наблус (провинция), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль не дает эвакуировать пострадавших на Западном берегу, заявили в ПНА
Красный Полумесяц: Израиль не дает эвакуировать пострадавших на Западном берегу