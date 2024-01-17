https://ria.ru/20240117/izrail-1921777954.html

Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу

Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу - РИА Новости, 17.01.2024

Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации "главы террористической инфраструктуры" в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T09:20

2024-01-17T09:20

2024-01-17T09:20

в мире

наблус (провинция)

израиль

западный берег реки иордан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации "главы террористической инфраструктуры" в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса на севере Западного берега реки Иордан. "ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности (ISA) ликвидировали главу террористической инфраструктуры лагеря Балата в Наблусе, который вместе с членами его террористической ячейки планировал совершить крупномасштабный теракт", - говорится в заявлении израильской армии. Как сообщается, в результате "точечного авиаудара" была ликвидирована "террористическая ячейка", возглавляемая Амедом Абдуллой Абу-Шалалом. Согласно заявлению ЦАХАЛ, Амед Абдулла Абу-Шалал был ответственным за ряд терактов, совершенных в 2023 году.

https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html

наблус (провинция)

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, наблус (провинция), израиль, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году