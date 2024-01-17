https://ria.ru/20240117/izrail-1921777954.html
Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу
Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу - РИА Новости, 17.01.2024
Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации "главы террористической инфраструктуры" в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:20
2024-01-17T09:20
2024-01-17T09:20
в мире
наблус (провинция)
израиль
западный берег реки иордан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации "главы террористической инфраструктуры" в лагере беженцев Балата недалеко от Наблуса на севере Западного берега реки Иордан. "ЦАХАЛ и израильское управление по безопасности (ISA) ликвидировали главу террористической инфраструктуры лагеря Балата в Наблусе, который вместе с членами его террористической ячейки планировал совершить крупномасштабный теракт", - говорится в заявлении израильской армии. Как сообщается, в результате "точечного авиаудара" была ликвидирована "террористическая ячейка", возглавляемая Амедом Абдуллой Абу-Шалалом. Согласно заявлению ЦАХАЛ, Амед Абдулла Абу-Шалал был ответственным за ряд терактов, совершенных в 2023 году.
https://ria.ru/20240116/ssha_izrail-1921495658.html
наблус (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наблус (провинция), израиль, западный берег реки иордан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Наблус (провинция), Израиль, Западный берег реки Иордан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации террористической ячейки на Западном берегу
ЦАХАЛ заявил о ликвидации террористической ячейки и ее главы на Западном берегу