https://ria.ru/20240117/izdevatelstva-1921863011.html

В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье

В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье - РИА Новости, 17.01.2024

В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье

Полиция начала проверку после появления видео об издевательствах младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости краевом... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:41

2024-01-17T14:41

2024-01-17T17:12

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео об издевательствах младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости краевом МВД.Ранее Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице в Перми зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы."По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России "Пермский" не поступало. По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка", – пояснили в ведомстве.В местном СК сообщили, что пермские следователи также проверяют данные о побоях ребенка в деревне Кондратово под Пермью и устанавливают личности участников инцидента.

https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html

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пермь

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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)