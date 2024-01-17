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В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье - РИА Новости, 17.01.2024
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14:41 17.01.2024 (обновлено: 17:12 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/izdevatelstva-1921863011.html
В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье
В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье - РИА Новости, 17.01.2024
В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье
Полиция начала проверку после появления видео об издевательствах младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости краевом... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:41
2024-01-17T17:12
происшествия
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россия
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео об издевательствах младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости краевом МВД.Ранее Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице в Перми зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы."По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России "Пермский" не поступало. По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка", – пояснили в ведомстве.В местном СК сообщили, что пермские следователи также проверяют данные о побоях ребенка в деревне Кондратово под Пермью и устанавливают личности участников инцидента.
https://ria.ru/20240117/sk-1921825554.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье

МВД: в Перми проверят видео об издевательствах над мальчиком в нижнем белье

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Полиция начала проверку после появления видео об издевательствах младших подростков над мальчиком в нижнем белье на улице в Перми, сообщили РИА Новости краевом МВД.
Ранее Telegram-канал "Подъем" опубликовал видео, на котором мальчик в плавках и шапке идёт по улице в Перми зимой, за ним следуют трое сверстников, один из них подгоняет "жертву" пинками к крыльцу магазина. При этом до середины января в регионе стояли достаточно сильные морозы.
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"По данному факту сообщений и обращений в ОМВД России "Пермский" не поступало. По информации, размещенной в сети интернет, сотрудниками полиции начата проверка", – пояснили в ведомстве.
В местном СК сообщили, что пермские следователи также проверяют данные о побоях ребенка в деревне Кондратово под Пермью и устанавливают личности участников инцидента.
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