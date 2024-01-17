https://ria.ru/20240117/ivleeva-1921773777.html

В московский суд поступил новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей

В московский суд поступил новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей - РИА Новости, 17.01.2024

В московский суд поступил новый иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T08:58

2024-01-17T08:58

2024-01-17T09:24

шоубиз

происшествия

москва

анастасия ивлеева

"голая вечеринка"

александр иншаков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Таганский суд Москвы зарегистрировал коллективный иск о компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой на 1 миллиард рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Иск поступил в суд", - сказали в суде. Соответчиком в иске о компенсации морального вреда в размере 1 миллиарда рублей указано ПАО "Мобильные телесистемы". Пока он не принят к рассмотрению, дата судебного разбирательства не назначена. Ранее аналогичный иск подали в Хамовнический суд Москвы, но его отказались принять к рассмотрению, поскольку, как сообщали в инстанции, "сведения о том, что Анастасия Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта Российской Федерации". Истцами тогда выступили кинопродюсер Александр Иншаков и еще два десятка человек. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".Ивлеева не признала вину в административном правонарушении на скандальной вечеринке, а ее адвокат заявил, что девушке "не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", говорится в решении Лефортовского суда.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html

https://ria.ru/20231228/nastya_ivleeva-1918842076.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, анастасия ивлеева, "голая вечеринка", александр иншаков