https://ria.ru/20240117/istyazanie-1921756235.html

В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате

В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате - РИА Новости, 17.01.2024

В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате

Уголовное дело об истязании детей возбудили в Якутии после проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T02:31

2024-01-17T02:31

2024-01-17T02:31

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании детей возбудили в Якутии после проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. "Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе. По данным следствия, с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 год педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения. СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. Министерство образования и науки республики во вторник заявило, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку.

https://ria.ru/20230225/bolnitsa-1854240714.html

россия

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)