https://ria.ru/20240117/istyazanie-1921756235.html
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате - РИА Новости, 17.01.2024
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате
Уголовное дело об истязании детей возбудили в Якутии после проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T02:31
2024-01-17T02:31
2024-01-17T02:31
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании детей возбудили в Якутии после проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. "Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе. По данным следствия, с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 год педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения. СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. Министерство образования и науки республики во вторник заявило, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Саха (Якутия)
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате
СК: в Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате
ЯКУТСК, 17 янв - РИА Новости.
Уголовное дело об истязании детей возбудили в Якутии после проверки в республиканской специальной школе-интернате для неслышащих, сообщает
пресс-служба СУ СК России по региону.
«
"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по обращению в следственные органы и сообщениям СМИ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетних)", - рассказали в пресс-службе.
По данным следствия, с 2009 по 2017 и с 2022 по 2024 год педагоги и воспитатели причиняли физические и психические страдания воспитанницам 2003 и 2011 годов рождения.
СК в июле начал проверку по факту жестокого обращения с детьми-инвалидами в школе-интернате. Газета "Якутск вечерний" сообщила, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы.
Министерство образования и науки республики во вторник заявило, что после повторных публикаций в СМИ о жестоком обращении с неслышащими детьми в школе-интернате в Якутии правоохранительные органы начали новую доследственную проверку.
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