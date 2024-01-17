https://ria.ru/20240117/iran-1921944889.html

Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном

Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024

Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном

Сотрудник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана полковник Хосейн-Али Джавданфар был застрелен в юго-восточной провинции... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:06

2024-01-17T21:06

2024-01-17T21:08

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Сотрудник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана полковник Хосейн-Али Джавданфар был застрелен в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, расположенной рядом с границей Пакистана, передает иранское госагентство Tasnim. "В результате террористического акта на шоссе между городами Хаш и Захедан был застрелен один из сотрудников КСИР по провинции Систан и Белуджистан полковник Хосейн-Али Джавданфар, возвращавшийся с административной миссии", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовые органы и КСИР предпринимают усилия по установлению личности исполнителя или исполнителей этого убийства.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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в мире, белуджистан, иран, пакистан