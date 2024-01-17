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Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном
Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 17.01.2024
Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном
Сотрудник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана полковник Хосейн-Али Джавданфар был застрелен в юго-восточной провинции... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:06
2024-01-17T21:06
2024-01-17T21:08
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Сотрудник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана полковник Хосейн-Али Джавданфар был застрелен в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, расположенной рядом с границей Пакистана, передает иранское госагентство Tasnim. "В результате террористического акта на шоссе между городами Хаш и Захедан был застрелен один из сотрудников КСИР по провинции Систан и Белуджистан полковник Хосейн-Али Джавданфар, возвращавшийся с административной миссии", - говорится в сообщении. Отмечается, что силовые органы и КСИР предпринимают усилия по установлению личности исполнителя или исполнителей этого убийства.
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в мире, белуджистан, иран, пакистан
В мире, Белуджистан, Иран, Пакистан
Иран заявил об убийстве полковника КСИР возле границы с Пакистаном
Tasnim: полковника КСИР убили на юго-востоке Ирана возле границы с Пакистаном