Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине
МИД Ирана: страна не поставляла России беспилотники для использования на Украине
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA.
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"Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине. Я сказал министру иностранных дел Украины предоставить нам соответствующие сведения, если иранские беспилотники будут использоваться в Украине", - приводит агентство слова иранского дипломата.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.