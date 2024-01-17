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Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:46 17.01.2024 (обновлено: 17:54 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/iran-1921913910.html
Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине
Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине - РИА Новости, 17.01.2024
Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине
Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:46
2024-01-17T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
иран
россия
украина
хосейн амир абдоллахиан
давос
всемирный экономический форум
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA."Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине. Я сказал министру иностранных дел Украины предоставить нам соответствующие сведения, если иранские беспилотники будут использоваться в Украине", - приводит агентство слова иранского дипломата. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
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в мире, иран, россия, украина, хосейн амир абдоллахиан, давос, всемирный экономический форум
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, Россия, Украина, Хосейн Амир Абдоллахиан, Давос, Всемирный экономический форум
Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине

МИД Ирана: страна не поставляла России беспилотники для использования на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA.
«
"Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине. Я сказал министру иностранных дел Украины предоставить нам соответствующие сведения, если иранские беспилотники будут использоваться в Украине", - приводит агентство слова иранского дипломата.
Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Небензя высмеял "доказательства" применения иранских БПЛА на Украине
6 июля 2023, 22:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранРоссияУкраинаХосейн Амир АбдоллахианДавосВсемирный экономический форум
 
 
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