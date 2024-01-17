https://ria.ru/20240117/iran-1921913910.html

Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине

Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине - РИА Новости, 17.01.2024

Иран заявил, что не поставлял России БПЛА для использования на Украине

Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:46

2024-01-17T17:46

2024-01-17T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

иран

россия

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хосейн амир абдоллахиан

давос

всемирный экономический форум

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иранская сторона никогда не поставляла России беспилотники, а также ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает агентство IRNA."Мы не передавали России ни беспилотники, ни ракеты для использования их в войне на Украине. Я сказал министру иностранных дел Украины предоставить нам соответствующие сведения, если иранские беспилотники будут использоваться в Украине", - приводит агентство слова иранского дипломата. Западные страны утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников России необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что тема закупки боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что утверждения Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20230706/bpla-1882690734.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, россия, украина, хосейн амир абдоллахиан, давос, всемирный экономический форум