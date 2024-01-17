https://ria.ru/20240117/iran-1921906158.html

Удар по Иракскому Курдистану не был нападением на Ирак, заявил МИД Ирана

Удар по Иракскому Курдистану не был нападением на Ирак, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 17.01.2024

Удар по Иракскому Курдистану не был нападением на Ирак, заявил МИД Ирана

Удар по территории Иракского Курдистана не является нападением Ирана на Ирак, он был только по позициям Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:13

2024-01-17T17:13

2024-01-17T17:13

в мире

иракский курдистан

хосейн амир абдоллахиан

иран

ирак

моссад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

давос

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ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Удар по территории Иракского Курдистана не является нападением Ирана на Ирак, он был только по позициям Израиля, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит агентство Tasnim."Иран ответит силой на любые действия, предпринятые израильским режимом. Мы нанесли удар по штаб-квартире "Моссада" в Курдистане баллистической ракетой. Это не означает, что Иран совершил нападение на Ирак. Израиль – наш общий враг", - приводит агентство слова иранского дипломата. В ночь на вторник КСИР нанес удары по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта, и уничтожении баз антииранских террористических группировок. В своем заявлении КСИР привел подробности, согласно которым он выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности, в Иране. Во время атаки погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и члены его семьи. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану. Министр обороны Ирака Табет аль-Аббаси заявил, что действие соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном может быть приостановлено. В ответ на жалобу, ЛАГ осудила удары Ирана по Эрбилю в Иракском Курдистане и выразила солидарность с мерами правительства Ирака по сохранению суверенитета и безопасности страны. Госдепартамент США также выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

https://ria.ru/20240117/irak-1921854217.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

иракский курдистан

иран

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иракский курдистан, хосейн амир абдоллахиан, иран, ирак, моссад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, давос, всемирный экономический форум