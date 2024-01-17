https://ria.ru/20240117/irak-1921854217.html

В Ираке допустили приостановку действия соглашения по безопасности с Ираном

В Ираке допустили приостановку действия соглашения по безопасности с Ираном - РИА Новости, 17.01.2024

В Ираке допустили приостановку действия соглашения по безопасности с Ираном

Действие соглашения по безопасности между Ираком и Ираном может быть приостановлено после иранских ударов по Иракскому Курдистану, которые привели к гибели... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:11

2024-01-17T14:11

2024-01-17T14:13

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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Действие соглашения по безопасности между Ираком и Ираном может быть приостановлено после иранских ударов по Иракскому Курдистану, которые привели к гибели четырех человек, заявил в среду телеканалу "Аль-Арабия" министр обороны Ирака Табет аль-Аббаси."Иранские бомбардировки Курдистана осуждаются и категорически отвергаются. Эти нападения противоречат соглашению о безопасности с Ираном, действие которого может быть приостановлено", - отметил аль-Аббаси.По его словам, действия Ирана наносят ущерб двусторонним отношениям, вместо нанесения ударов Тегеран мог предоставить для проверки иракским властям имеющуюся у него информацию о шпионской деятельности в Эрбиле.Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок.В своем заявлении КСИР привел подробности, согласно которым он выпустил ряд баллистических ракет по одной из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки "Моссад" в Иракском Курдистане, уничтожив ее. Согласно сведениям КСИР, штаб был центром разработки спецопераций и планирования террористических акций в регионе Ближнего Востока, в частности в Иране.За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. В частности, во время атаки погиб известный курдский бизнесмен Пешрав Дзейи и члены его семьи. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.Госдепартамент США выпустил заявление, в котором осудил ракетные удары Ирана по Эрбилю и подчеркнул поддержку Вашингтоном своего иракского партнера и правительства Иракского Курдистана в текущей ситуации. При этом, по данным телеканала ABC, американские граждане в ходе атак не пострадали.Согласно заявлению КСИР, помимо атак на объекты в Эрбиле в ночь на вторник Иран осуществил ракетный удар по Сирии, уничтожив нескольких террористов, причастных к недавним терактам в Иране. Как отмечает агентство IRNA, были уничтожены шпионские центры террористических группировок. Удары также были нанесены по местам сбора лидеров и ключевых боевиков, связанных с терактами.

https://ria.ru/20240117/globalnaya_voyna-1921723243.html

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

https://ria.ru/20240103/ugrozy-1919494906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, иракский курдистан, эрбиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак