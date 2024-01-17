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Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН - РИА Новости, 17.01.2024
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01:05 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/irak-1921752831.html
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН - РИА Новости, 17.01.2024
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:05
2024-01-17T01:05
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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. "Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов", - отмечается в сообщении. Министерство уточнило, что подало жалобу в двух экземплярах генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке, в ней сказано, что "эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа".
https://ria.ru/20240116/udary-1921746837.html
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В мире, Ирак, Иран, Иракский Курдистан, Совет Безопасности ООН, ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН

Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН после ударов по Эрбилю

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака.
"Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов", - отмечается в сообщении.
Обстановка недалеко от места попадания ракет в Эрбиле - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
Вчера, 23:25
Министерство уточнило, что подало жалобу в двух экземплярах генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке, в ней сказано, что "эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа".
 
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