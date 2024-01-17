https://ria.ru/20240117/irak-1921752831.html

Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН

Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН - РИА Новости, 17.01.2024

Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН

Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:05

2024-01-17T01:05

2024-01-17T01:05

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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. "Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов", - отмечается в сообщении. Министерство уточнило, что подало жалобу в двух экземплярах генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке, в ней сказано, что "эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа".

https://ria.ru/20240116/udary-1921746837.html

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Максим Горбачев

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