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Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН - РИА Новости, 17.01.2024
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:05
2024-01-17T01:05
2024-01-17T01:05
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ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака. "Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов", - отмечается в сообщении. Министерство уточнило, что подало жалобу в двух экземплярах генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке, в ней сказано, что "эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, ирак, иран, иракский курдистан, совет безопасности оон, оон
В мире, Ирак, Иран, Иракский Курдистан, Совет Безопасности ООН, ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН
Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совбез ООН после ударов по Эрбилю
ДОХА, 17 янв - РИА Новости. Ирак подал жалобу на "агрессию" Ирана в Совет безопасности ООН после ударов по Иракскому Курдистану, говорится в поступившем РИА Новости заявлении МИД Ирака.
"Во вторник, 16 января 2024 года, Ирак подал жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с иранской ракетной агрессией, направленной против города Эрбиль и приведшей к жертвам среди гражданского населения, ранениям и ущербу для государственного и частного секторов", - отмечается в сообщении.
Генсек НАТО осудил удары Ирана по иракскому Эрбилю
Министерство уточнило, что подало жалобу в двух экземплярах генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН через постоянное представительство республики Ирак в Нью-Йорке, в ней сказано, что "эта агрессия является вопиющим нарушением суверенитета, территориальной целостности Ирака и безопасности иракского народа".