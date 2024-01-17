https://ria.ru/20240117/inoagent-1921921660.html
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну* из-за отчетности иноагента
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну* из-за отчетности иноагента - РИА Новости, 17.01.2024
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну* из-за отчетности иноагента
Московский городской суд 13 февраля проверит законность штрафа в размере 40 тысяч рублей, назначенный рэперу Моргенштерну* за непредоставление отчетности... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T18:20
2024-01-17T18:20
2024-01-17T18:20
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский городской суд 13 февраля проверит законность штрафа в размере 40 тысяч рублей, назначенный рэперу Моргенштерну* за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание по рассмотрению жалобы по делу об административном правонарушении назначено на 13 февраля в 10:40",- сказали в суде. Данный штраф Моргенштерну* назначили в ноябре прошлого года, признав его виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ за то, что он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст. Адвокат музыканта называл нарушение малозначительным. Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю. На прошлой неделе Савеловский суд Москвы рассмотрел в отношении рэпера третий по счету иноагентский протокол и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете. Представитель рэпера сообщила в суде, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором и просила прекратить производство по делу, либо назначить минимальное наказание. В июне 2023 года его также оштрафовали на 40 тысяч. Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле компании Yoola Labs Ltd.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
https://ria.ru/20231225/riga-1917841241.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, израиль, московский городской суд, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Шоубиз, Россия, Москва, Израиль, Московский городской суд, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну* из-за отчетности иноагента
Суд проверит законность штрафа Моргенштерну за отсутствие отчетности иноагента
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский городской суд 13 февраля проверит законность штрафа в размере 40 тысяч рублей, назначенный рэперу Моргенштерну* за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание по рассмотрению жалобы по делу об административном правонарушении назначено на 13 февраля в 10:40",- сказали в суде.
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Данный штраф Моргенштерну* назначили в ноябре прошлого года, признав его виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ
за то, что он вовремя не направил декларации о доходах и расходах в Минюст.
Адвокат музыканта называл нарушение малозначительным. Юрист пояснил, что ответственность за отсутствие отчетности ввели только 29 декабря 2022 года, а исполнителю вменяется вторая половина 2022 года, то есть ответственность действовала всего несколько дней и форма отчетности была утверждена менее чем за неделю.
На прошлой неделе Савеловский суд Москвы
рассмотрел в отношении рэпера третий по счету иноагентский протокол и оштрафовал его на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в интернете.
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Представитель рэпера сообщила в суде, что Моргенштерн* не согласен с содержанием протокола, составленного Роскомнадзором
и просила прекратить производство по делу, либо назначить минимальное наказание.
В июне 2023 года его также оштрафовали на 40 тысяч. Поводом для составления протокола стали три поста в Instagram**, не помеченные плашкой иноагента.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну* может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года. Позже он обжаловал решение Минюста, но суд встал на сторону ведомства. Согласно материалам дела, поводом для признания музыканта иноагентом послужили политические посты в Telegram-канале "Не Моргенштерн" и ролики в YouTube за которые рэпер получил более 29 миллионов рублей с 2020 по 2022 год от зарегистрированной в Израиле
компании Yoola Labs Ltd.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.