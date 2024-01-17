Работу будет забирать не ИИ, а использующие его люди, заявили в JP Morgan
Эрдос: работу у людей будет забирать не ИИ, а те, кто умеет им пользоваться
© AP Photo / Martin MeissnerМеталлическая голова, символизирующая искусственный интеллект
© AP Photo / Martin Meissner
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не будет забирать работу у людей, это будут делать другие люди, умеющие пользоваться такими технологиями, заявила главный исполнительный директор по управлению активами и капиталом JP Morgan Chase & Co Мэри Каллахан Эрдос. Трансляция выступления велась на сайте форума.
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"Искусственный интеллект не заберет чью-то работу. Это сделает человек, умеющий применять искусственный интеллект", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Она добавила, что в этой связи "открывается возможность для масштабных сдвигов в поиске великих талантов", у которых есть компьютер и интерес к искусственному интеллекту. Такие люди "могут возглавить мир", заключила Эрдос.
В понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся. Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами - 26%. Георгиева признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время она отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости.