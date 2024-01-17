https://ria.ru/20240117/ii-1921901700.html

Работу будет забирать не ИИ, а использующие его люди, заявили в JP Morgan

Работу будет забирать не ИИ, а использующие его люди, заявили в JP Morgan - РИА Новости, 17.01.2024

Работу будет забирать не ИИ, а использующие его люди, заявили в JP Morgan

Искусственный интеллект (ИИ) не будет забирать работу у людей, это будут делать другие люди, умеющие пользоваться такими технологиями, заявила главный... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:55

2024-01-17T16:55

2024-01-17T16:59

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давос

кристалина георгиева

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) не будет забирать работу у людей, это будут делать другие люди, умеющие пользоваться такими технологиями, заявила главный исполнительный директор по управлению активами и капиталом JP Morgan Chase & Co Мэри Каллахан Эрдос. Трансляция выступления велась на сайте форума."Искусственный интеллект не заберет чью-то работу. Это сделает человек, умеющий применять искусственный интеллект", - сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она добавила, что в этой связи "открывается возможность для масштабных сдвигов в поиске великих талантов", у которых есть компьютер и интерес к искусственному интеллекту. Такие люди "могут возглавить мир", заключила Эрдос. В понедельник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что технологии искусственного интеллекта повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся. Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами - 26%. Георгиева признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время она отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости.

https://ria.ru/20240117/putin-1921801140.html

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в мире, технологии, давос, кристалина георгиева, мвф