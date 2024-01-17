https://ria.ru/20240117/gospodderzhka-1921863708.html

Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма

Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма - РИА Новости, 17.01.2024

Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма

Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:45

2024-01-17T14:45

2024-01-17T16:33

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства в размере 196,28 миллиона рублей предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Выделенные деньги должны быть направлены на развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов по созданию малых некапитальных домов. Как сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды, в рамках развития инфраструктуры туризма получили поддержку 45 субъектов малого и среднего предпринимательства из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Сунтарского, Таттинского, Хангаласского районов и города Якутска. Они получили субсидии в размере 67,7 миллиона рублей. По его словам, в этом году Минэкономразвития России приняло решение о выделении 27 миллионов рублей в рамках единой субсидии на реализацию туристических проектов по линии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Деньги распределят по трем направлениям: поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры; поддержка, продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах РФ; а также реализация проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе обустройство туристских центров. С января по июнь текущего года в Якутии проведут региональный конкурс на распределение единой субсидии.

https://ria.ru/20240116/eksport-1921570697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика саха (якутия), твой бизнес – новости, туризм, господдержка