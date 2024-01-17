Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма
© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкТерритория парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средства в размере 196,28 миллиона рублей предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Выделенные деньги должны быть направлены на развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов по созданию малых некапитальных домов.
Как сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды, в рамках развития инфраструктуры туризма получили поддержку 45 субъектов малого и среднего предпринимательства из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Сунтарского, Таттинского, Хангаласского районов и города Якутска. Они получили субсидии в размере 67,7 миллиона рублей.
По его словам, в этом году Минэкономразвития России приняло решение о выделении 27 миллионов рублей в рамках единой субсидии на реализацию туристических проектов по линии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Деньги распределят по трем направлениям: поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры; поддержка, продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах РФ; а также реализация проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе обустройство туристских центров.
С января по июнь текущего года в Якутии проведут региональный конкурс на распределение единой субсидии.