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Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма - РИА Новости, 17.01.2024
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14:45 17.01.2024 (обновлено: 16:33 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/gospodderzhka-1921863708.html
Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма
Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма - РИА Новости, 17.01.2024
Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма
Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T14:45
2024-01-17T16:33
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республика саха (якутия)
твой бизнес – новости
туризм
господдержка
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства в размере 196,28 миллиона рублей предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Выделенные деньги должны быть направлены на развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов по созданию малых некапитальных домов. Как сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды, в рамках развития инфраструктуры туризма получили поддержку 45 субъектов малого и среднего предпринимательства из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Сунтарского, Таттинского, Хангаласского районов и города Якутска. Они получили субсидии в размере 67,7 миллиона рублей. По его словам, в этом году Минэкономразвития России приняло решение о выделении 27 миллионов рублей в рамках единой субсидии на реализацию туристических проектов по линии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Деньги распределят по трем направлениям: поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры; поддержка, продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах РФ; а также реализация проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе обустройство туристских центров. С января по июнь текущего года в Якутии проведут региональный конкурс на распределение единой субсидии.
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республика саха (якутия), твой бизнес – новости, туризм, господдержка
Твой бизнес, Республика Саха (Якутия), Твой бизнес – новости, Туризм, Господдержка

Более 40 предпринимателей Якутии получили господдержку на развитие туризма

© РИА Новости / Андрей Сорокин | Перейти в медиабанкТерритория парка "Ленские столбы" в Хангаласском районе Якутии
Территория парка Ленские столбы в Хангаласском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Федеральные субсидии получили 45 якутских предпринимателей, работающих в сфере туризма, деньги были выделены в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средства в размере 196,28 миллиона рублей предоставлены в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который был инициирован главой государства Владимиром Путиным. Выделенные деньги должны быть направлены на развитие инфраструктуры и инвестиционных проектов по созданию малых некапитальных домов.
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16 января, 11:18
Как сообщил министр предпринимательства, торговли и туризма Тимур Ханды, в рамках развития инфраструктуры туризма получили поддержку 45 субъектов малого и среднего предпринимательства из Амгинского, Верхневилюйского, Верхоянского, Горного, Мегино-Кангаласского, Мирнинского, Намского, Нерюнгринского, Сунтарского, Таттинского, Хангаласского районов и города Якутска. Они получили субсидии в размере 67,7 миллиона рублей.
По его словам, в этом году Минэкономразвития России приняло решение о выделении 27 миллионов рублей в рамках единой субсидии на реализацию туристических проектов по линии национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Деньги распределят по трем направлениям: поддержка общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры; поддержка, продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в субъектах РФ; а также реализация проектов по развитию общественных территорий муниципальных образований, в том числе обустройство туристских центров.
С января по июнь текущего года в Якутии проведут региональный конкурс на распределение единой субсидии.
 
Твой бизнесРеспублика Саха (Якутия)Твой бизнес – новостиТуризмГосподдержка
 
 
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