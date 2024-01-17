В Австрии выразили опасения из-за прекращения поставок российского газа
Глава OMV Штерн: российский газ могут перестать подавать в Австрию через Украину
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв — РИА Новости. Австрийская OMV видит высокий риск, что в ближайшее время российский газ перестанет поступать через Украину в Австрию, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью австрийской газете die Presse.
"Мы считаем, что существует большой риск", — сказал Штерн, отвечая на соответствующий вопрос.
Он указал на то, что газопровод проходит через страну, которая находится сейчас в состоянии конфликта. "И компаниям в России и на Украине придется подписать новый контракт на газопровод в конце 2024 года. Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы", - добавил Штерн.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у РФ газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".