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В Фонде национального благосостояния не осталось евро - РИА Новости, 17.01.2024
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12:50 17.01.2024 (обновлено: 16:18 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/fnb-1921830529.html
В Фонде национального благосостояния не осталось евро
В Фонде национального благосостояния не осталось евро - РИА Новости, 17.01.2024
В Фонде национального благосостояния не осталось евро
Минфин полностью исключил евро из средств Фонда национального благосостояния, говорится в материалах на сайте ведомства. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:50
2024-01-17T16:18
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минфин полностью исключил евро из средств Фонда национального благосостояния, говорится в материалах на сайте ведомства.&quot;В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллиона рублей&quot;, — говорится в документах.Полученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. В результате этих операций на счете в евро "сформировался нулевой остаток".По состоянию на 1 января объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей, или восемь процентов ВВП, прогнозируемого по итогам 2023 года. Это эквивалентно 133,4 миллиарда долларов. Таким образом, за месяц объем фонда сократился на 1,5 триллиона рублей.Объем ликвидных средств на начало года составил эквивалент 5,012 триллиона рублей, или 55,88 миллиарда долларов.Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. А в конце 2022 года обнулили счета в британских фунтах и японских иенах.Правительство тогда утвердило новую структуру ФНБ: средства можно инвестировать только в золото и юани. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60 процентов, золота — 40 процентов.В частности, на 1 января на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,331 миллиарда юаней; 358,961 килограмма золота в обезличенной форме и 1,514 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 658,822 миллиарда рублей. Кроме того, три миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.Совокупный доход от размещения денег ФНБ, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 355,663 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,182 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240111/minfin-1920697208.html
https://ria.ru/20240117/natsproekty-1921794717.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Фонде национального благосостояния не осталось евро

Минфин России: в Фонде национального благосостояния не осталось евро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Минфин полностью исключил евро из средств Фонда национального благосостояния, говорится в материалах на сайте ведомства.
«

"В декабре 2023 года часть средств ФНБ на счетах в Банке России в суммах 114 947,6 миллиона китайских юаней, 232 584,5 килограмма золота в обезличенной форме и 573,7 миллиона евро была реализована за 2 900 000,0 миллиона рублей", — говорится в документах.

Полученные деньги зачислили на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит. В результате этих операций на счете в евро "сформировался нулевой остаток".
По состоянию на 1 января объем ФНБ составил 11,965 триллиона рублей, или восемь процентов ВВП, прогнозируемого по итогам 2023 года. Это эквивалентно 133,4 миллиарда долларов. Таким образом, за месяц объем фонда сократился на 1,5 триллиона рублей.
Объем ликвидных средств на начало года составил эквивалент 5,012 триллиона рублей, или 55,88 миллиарда долларов.
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Российские власти перестали вкладывать средства ФНБ в долларовые активы в середине 2021 года. А в конце 2022 года обнулили счета в британских фунтах и японских иенах.
Правительство тогда утвердило новую структуру ФНБ: средства можно инвестировать только в золото и юани. При этом максимальная доля юаня в активах ФНБ составляет 60 процентов, золота — 40 процентов.
В частности, на 1 января на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227,331 миллиарда юаней; 358,961 килограмма золота в обезличенной форме и 1,514 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 658,822 миллиарда рублей. Кроме того, три миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.
Совокупный доход от размещения денег ФНБ, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 355,663 миллиарда рублей, что эквивалентно 4,182 миллиарда долларов.
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