https://ria.ru/20240117/finlyandiya-1921934217.html

СМИ: Финляндия завела пять дел об организации пересечения границы из России

СМИ: Финляндия завела пять дел об организации пересечения границы из России - РИА Новости, 17.01.2024

СМИ: Финляндия завела пять дел об организации пересечения границы из России

Береговая охрана пограничной службы Финляндии начала пять расследований по подозрению в организации незаконного перемещения людей на границе с Россией, сообщает РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:32

2024-01-17T19:32

2024-01-17T19:32

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Береговая охрана пограничной службы Финляндии начала пять расследований по подозрению в организации незаконного перемещения людей на границе с Россией, сообщает финское агентство STT со ссылкой на пограничников. "Береговая охрана Финского залива начала пять расследований по подозрению в контрабанде людей, связанных с ситуацией на восточной границе", – сказано в материале. По словам руководителя отдела по предотвращению преступлений Антти Раассины, расследования проводятся по статье "нелегальная миграция при отягчающих обстоятельствах". Он добавил, что расследования касаются организации пересечения границы между Финляндией и Россией для сотен людей. По его словам, также предпринимались попытки переправить их из Финляндии в другие страны, уточняет STT. Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. С 30 ноября до 13 декабря были закрыты все пункты пересечения сухопутной границы с Россией. Финляндия открыла два пограничных пункта 14 декабря на пару дней, затем правительство вновь приняло решение о полном закрытии границы до 14 января. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921230870.html

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920644906.html

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