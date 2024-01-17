https://ria.ru/20240117/farmpredpriyatiya-1921721009.html

Ефимов: на фармпредприятиях создадут 1,5 тысячи рабочих мест в рамках МаИП

Ефимов: на фармпредприятиях создадут 1,5 тысячи рабочих мест в рамках МаИП - РИА Новости, 17.01.2024

Ефимов: на фармпредприятиях создадут 1,5 тысячи рабочих мест в рамках МаИП

Свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по строительству фармацевтических... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T14:08

2024-01-17T14:08

2024-01-17T14:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

работа

трудоустройство

инвестиции

инфраструктура

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Свыше 1,5 тыс. новых рабочих мест планируется создать в Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по строительству фармацевтических предприятий, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Власти Москвы с 2016 года предоставляют инвесторам в аренду землю для реализации МаИП. Этим статусом могут наделить соцобъекты, производственные комплексы, инновационные центры, спортивные комплексы и прочие значимые для города сооружения. Благодаря таким проектам в городе создается современная инфраструктура, а также появляются новые рабочие места."В рамках масштабных инвестиционных проектов, которые город одобрил с 2016 года, появятся в том числе фармацевтические предприятия. Там будут выпускать лекарства, медизделия, косметические средства для медучреждений и ветеринарные препараты. Для этого инвесторам уже предоставили или передадут в аренду участки общей площадью более 16,7 гектара. На производства смогут трудоустроиться свыше 1,5 тысячи человек", – сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что инвестором будет возведен технопарк с распределительным центром на северо-востоке города, он расположится на участке площадью свыше 15,5 га. Благодаря этому проекту будет выстроена логистика и обеспечена своевременная поставка лекарств в медорганизации и московские аптеки. Будет создано около 1 тысячи рабочих мест на предприятии.В свою очередь, министр городского правительства, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что производство средств личной гигиены и индивидуальной защиты будет построено инвестором на участке земли, который расположен в Северо-Восточном округе, он занимает площадь 0,66 га. Там планируется запустить выпуск косметических средств для ухода за кожей. Более 50 человек смогут найти там работу.Кроме того, на юго-востоке Москвы планируется построить предприятие полного цикла по выпуску лекарственных средств. Там будет создано свыше 260 рабочих мест.По словам министра правительства столицы, главы московского департамента городского имущества Максима Гамана, новый промкомплекс появится на Новохохловской улице. Его построит инвестор, площадь комплекса превысит 4 тыс. кв. м. Городскими властями для этих целей был ранее без торгов выделен для аренды земельный участок площадью 0,21 га. На сегодняшний день там проводят строительно-монтажные работы.Масштабные инвестиционные проекты – это один из популярных и эффективных инструментов. С его помощью в Москве появляются промпредприятия, необходимая продукция, а также новые рабочие места. С марта прошлого года инвесторы, реализующие эти проекты, могут получить землю в аренду по льготной ставке 1 рубль в год для создания или расширения производств. Столичный градоначальник Сергей Собянин ранее заявлял, что этой мерой поддержки воспользовались уже 25 инвесторов.Ранее Ефимов сообщал, что благодаря заключению Москвой и инвестором договора аренды земли по льготной ставке в один рубль в год планируется строительство нового производства по пошиву форменной и гражданской одежды в районе Отрадное, работы запланированы в рамках реализации МаИП.

https://ria.ru/20231227/moskva-1918296286.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , работа, трудоустройство, инвестиции, инфраструктура