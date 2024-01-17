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Премьер Эстонии пообещала найти способ запретить россиянам голосовать
Премьер Эстонии пообещала найти способ запретить россиянам голосовать - РИА Новости, 17.01.2024
Премьер Эстонии пообещала найти способ запретить россиянам голосовать
Правительство Эстонии ищет способ ограничить право голоса проживающих в стране граждан России и Белоруссии, заявила премьер-министр Кая Каллас в парламенте. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:18
2024-01-17T21:18
2024-01-17T23:03
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Правительство Эстонии ищет способ ограничить право голоса проживающих в стране граждан России и Белоруссии, заявила премьер-министр Кая Каллас в парламенте.По ее словам, целью правящей коалиции было приостановить избирательное право представителей названных стран, чтобы они не могли голосовать, пока не закончится конфликт на Украине."Это было бы быстрым решением, которое успело бы вступить в силу до выборов в собрания местных самоуправлений в 2025 году. Теперь как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения конституции", — сказала премьер в ответ на соответствующий вопрос депутатов.Как отметила Каллас, Министерство юстиции вновь проанализирует ситуацию и внесет предложение, как ограничить право россиян и белорусов голосовать через изменение основного закона страны."Возможно, парламент действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, конституцию мы можем изменить очень значительным большинством голосов", — резюмировала политик.Согласно конституции этой страны, право голоса на муниципальных выборах имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС, третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других государств Евросоюза. Как подчеркивал бывший посол России в Эстонии Владимир Липаев, в республике сложился пещерный уровень русофобии, а все контакты с российским диппредставительством отслеживаются тайной полицией. По его мнению, именно местные власти подпитывают такие настроения в обществе.В свою очередь, замдиректора департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев заявлял, что русофобская политика стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает поддержку Москве.
https://ria.ru/20240116/prekratit-1921585690.html
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эстония, россия, белоруссия, кайя каллас, евросоюз, в мире
Эстония, Россия, Белоруссия, Кайя Каллас, Евросоюз, В мире
Премьер Эстонии пообещала найти способ запретить россиянам голосовать
Премьер Эстонии пообещала запретить россиянам голосовать на местных выборах
ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Правительство Эстонии ищет способ ограничить право голоса проживающих в стране граждан России и Белоруссии, заявила премьер-министр Кая Каллас в парламенте.
По ее словам, целью правящей коалиции было приостановить избирательное право представителей названных стран, чтобы они не могли голосовать, пока не закончится конфликт на Украине
.
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"Это было бы быстрым решением, которое успело бы вступить в силу до выборов в собрания местных самоуправлений в 2025 году. Теперь как президент, так и канцлер права утверждают, что это невозможно сделать без изменения конституции", — сказала премьер в ответ на соответствующий вопрос депутатов.
Как отметила Каллас, Министерство юстиции вновь проанализирует ситуацию и внесет предложение, как ограничить право россиян и белорусов голосовать через изменение основного закона страны.
"Возможно, парламент действительно поддержит этот вариант подавляющим числом голосов. Как известно, конституцию мы можем изменить очень значительным большинством голосов", — резюмировала политик.
По данным Минюста Эстонии, в республике проживает 67 тысяч граждан России.
Согласно конституции этой страны, право голоса на муниципальных выборах имеют все местные жители старше 16 лет, в том числе граждане других стран ЕС
, третьих стран, а также лица без гражданства. При этом баллотироваться в качестве кандидата в местные органы самоуправления могут только граждане Эстонии и других государств Евросоюза.
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Как подчеркивал бывший посол России в Эстонии Владимир Липаев, в республике сложился пещерный уровень русофобии, а все контакты с российским диппредставительством отслеживаются тайной полицией. По его мнению, именно местные власти подпитывают такие настроения в обществе.
В свою очередь, замдиректора департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Владимир Андреев заявлял, что русофобская политика стран Прибалтики приняла юридическое оформление, оно выражается в уголовном преследовании и угрозах в отношении тех, кто оказывает поддержку Москве.
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