https://ria.ru/20240117/estoniya-1921871793.html

Эстония решила не переносить "Бронзового солдата"

Эстония решила не переносить "Бронзового солдата" - РИА Новости, 17.01.2024

Эстония решила не переносить "Бронзового солдата"

Правительство Эстонии не планирует переносить памятник Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат", заявила премьер-министр страны Кая Каллас в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:13

2024-01-17T15:13

2024-01-17T15:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 янв — РИА Новости. Правительство Эстонии не планирует переносить памятник Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат", заявила премьер-министр страны Кая Каллас в парламенте."У нас сейчас нет плана по переносу "Бронзового солдата", — сказала она в ответ на запрос депутатов.По словам Каллас, власти не хотят провоцировать новые беспорядки и напряжение среди граждан. Жители страны, для которых русский язык родной, тоже являются частью общества, отметила премьер.Накануне парламент Эстонии отклонил разработанный фракцией Консервативной народной партии (EKRE) законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" и других памятников советским воинам. Против этого предложения проголосовали 54 депутата из 101, за — 14.В пояснительной записке к документу указывалось, что перенос "Бронзового солдата" из центра Таллина на Военное кладбище "ничего не изменил, и враждебно настроенные к независимости Эстонии лица продолжают праздновать <...> оккупацию".Памятник был воздвигнут 22 сентября 1947 года на холме Тынисмяги в центре эстонской столицы. Ежегодно 9 мая тысячи жителей города и его гости возлагали цветы и венки к основанию монумента.В ночь на 27 апреля 2007-го по приказу правительства страны мемориал перенесли на Воинское кладбище. Там также перезахоронили останки 12 советских солдат из братской могилы, располагавшейся рядом с памятником. Русскоязычное население Эстонии восприняло эти действия как глумление над памятью павших, что привело к волнениям. Они переросли в массовые беспорядки, в ходе которых погиб гражданин России Дмитрий Ганин, еще 50 человек получили ранения. Всего задержали около 1,2 тысячи протестующих.

https://ria.ru/20240116/prekratit-1921585690.html

https://ria.ru/20240111/estoniya-1920721413.html

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в мире, эстония, таллин, россия, кайя каллас, дмитрий ганин