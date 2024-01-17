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В ЕС предложили план на случай, если Трамп "бросит Европу"

В ЕС предложили план на случай, если Трамп "бросит Европу" - РИА Новости, 17.01.2024

В ЕС предложили план на случай, если Трамп "бросит Европу"

ЕС для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на случай, если Дональд Трамп станет президентом США и "бросит Европу", РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T13:52

2024-01-17T13:52

2024-01-17T13:52

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европа

дональд трамп

сша

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БЕРЛИН, 17 янв - РИА Новости. ЕС для достижения независимости необходимо более тесное сотрудничество в области обороны на случай, если Дональд Трамп станет президентом США и "бросит Европу", заявила заместитель председателя Европейского парламента Катарина Барли в интервью изданиям медиагруппы Funke. "Если Трамп бросит Европу, ЕС должен быть в состоянии действовать", - сказала она. По её словам, первый срок правления Трампа показал Европе, что она должна стать более независимой стратегически, а странам ЕС необходимо более тесно сотрудничать в военном отношении. "Уже сейчас целью должно быть увеличение совместных закупок и производства военных товаров ", - подчеркнула она. Если Трамп снова станет президентом США, "ЕС должен стоять на своих собственных ногах в плане политики безопасности", добавила Барли. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-глава государства Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии. Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает Десантис, тройку лидеров замыкает Хейли.

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в мире, европа, дональд трамп, сша, евросоюз