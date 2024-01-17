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Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия - РИА Новости, 17.01.2024
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09:32 17.01.2024 (обновлено: 10:20 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/ekvador-1921779519.html
Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия
Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия - РИА Новости, 17.01.2024
Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей страна нуждается в вооружении и разведданных, отметив, что с радостью бы... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T09:32
2024-01-17T10:20
в мире
эквадор
сша
гуаякиль
беспорядки в эквадоре
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей страна нуждается в вооружении и разведданных, отметив, что с радостью бы принял помощь от США. "Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, развадданные", - заявил Нобоа на английском языке. Запись опубликована на его странице в социальной сети X. Он отметил, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ Эквадора. Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
https://ria.ru/20240111/ekvador-1920756259.html
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в мире, эквадор, сша, гуаякиль, беспорядки в эквадоре
В мире, Эквадор, США, Гуаякиль, Беспорядки в Эквадоре
Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия

Нобоа заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия и разведданых

© AP Photo / Ariel OchoaСолдаты осматривает мужчину на наличие бандитских татуировок во время рейда по безопасности в Портовьехо, Эквадор
Солдаты осматривает мужчину на наличие бандитских татуировок во время рейда по безопасности в Портовьехо, Эквадор - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Ariel Ochoa
Солдаты осматривает мужчину на наличие бандитских татуировок во время рейда по безопасности в Портовьехо, Эквадор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей страна нуждается в вооружении и разведданных, отметив, что с радостью бы принял помощь от США.
«
"Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, развадданные", - заявил Нобоа на английском языке. Запись опубликована на его странице в социальной сети X.
Он отметил, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ Эквадора.
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Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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В миреЭквадорСШАГуаякильБеспорядки в Эквадоре
 
 
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