Глава Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия
Нобоа заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия и разведданых
© AP Photo / Ariel OchoaСолдаты осматривает мужчину на наличие бандитских татуировок во время рейда по безопасности в Портовьехо, Эквадор
© AP Photo / Ariel Ochoa
Солдаты осматривает мужчину на наличие бандитских татуировок во время рейда по безопасности в Портовьехо, Эквадор
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что для борьбы с терроризмом и наркоторговлей страна нуждается в вооружении и разведданных, отметив, что с радостью бы принял помощь от США.
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"Мы нуждаемся в международном сотрудничестве. Я бы с радостью принял сотрудничество со стороны США. Нам нужно оборудование, оружие, развадданные", - заявил Нобоа на английском языке. Запись опубликована на его странице в социальной сети X.
Он отметил, что проблема с терроризмом и наркоторговлей носит глобальный характер и выходит за пределы границ Эквадора.
Беспорядки в Эквадоре начались после побега из тюрьмы Гуаякиля двух лидеров преступных группировок в начале января. Президент Даниэль Нобоа 8 января ввел режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы. В ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, произошли взрывы самодельных бомб. В тот же день неизвестные с оружием ворвались в студию телеканала TC, их задержали. После этого Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти под лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.