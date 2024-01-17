https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html

Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание

Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание - РИА Новости, 17.01.2024

Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание

Бойцы башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова призвали отправить в зону спецоперации на перевоспитание экстремиста Фаиля Алчинова*. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:55

2024-01-17T17:55

2024-01-17T17:55

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УФА, 17 янв – РИА Новости. Бойцы башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова призвали отправить в зону спецоперации на перевоспитание экстремиста Фаиля Алчинова*. В среду Баймакский районный суд приговорил Алчинова* к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Telegram-канале башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова опубликовали несколько видеообращений добровольцев из зоны СВО, которые обратились к жителям Башкирии с призывом "осудить Алчинова и выразить ему презрение". "Мы, воины батальона имени Шаймуратова, вот уже более года воюем, отстаивая честь Башкортостана на СВО. Последние несколько дней из нашей родины доносятся неприятные новости: экстремисты из запрещенных организаций одурманивают и обманывают наших жителей и пытаются вывести их на митинг в поддержку Фаиля Алчинова*, создателя экстремистской организации... Призываем отправить Алчинова* и его друзей к нам в батальон, мы их перевоспитаем и научим любить родину", - говорит один из бойцов.* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, баймак, республика башкортостан, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр