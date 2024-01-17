Рейтинг@Mail.ru
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание - РИА Новости, 17.01.2024
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание
Бойцы башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова призвали отправить в зону спецоперации на перевоспитание экстремиста Фаиля Алчинова*. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:55
2024-01-17T17:55
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
баймак
республика башкортостан
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3905b0a248d4a1ff35f56ce977ca4781.jpg
УФА, 17 янв – РИА Новости. Бойцы башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова призвали отправить в зону спецоперации на перевоспитание экстремиста Фаиля Алчинова*. В среду Баймакский районный суд приговорил Алчинова* к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Telegram-канале башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова опубликовали несколько видеообращений добровольцев из зоны СВО, которые обратились к жителям Башкирии с призывом "осудить Алчинова и выразить ему презрение". "Мы, воины батальона имени Шаймуратова, вот уже более года воюем, отстаивая честь Башкортостана на СВО. Последние несколько дней из нашей родины доносятся неприятные новости: экстремисты из запрещенных организаций одурманивают и обманывают наших жителей и пытаются вывести их на митинг в поддержку Фаиля Алчинова*, создателя экстремистской организации... Призываем отправить Алчинова* и его друзей к нам в батальон, мы их перевоспитаем и научим любить родину", - говорит один из бойцов.* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html
https://ria.ru/20240117/besporyadki-1921860758.html
россия
баймак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810155017_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_1249b354b8496c72224d8d4ce49f81de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, баймак, республика башкортостан, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Баймак, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание

Башкирские добровольцы призвали отправить экстремиста Алчинова к ним в зону СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 17 янв – РИА Новости. Бойцы башкирского батальона имени генерала Минигали Шаймуратова призвали отправить в зону спецоперации на перевоспитание экстремиста Фаиля Алчинова*.
В среду Баймакский районный суд приговорил Алчинова* к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*
Вчера, 14:53
МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.
В Telegram-канале башкирских батальонов имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова опубликовали несколько видеообращений добровольцев из зоны СВО, которые обратились к жителям Башкирии с призывом "осудить Алчинова и выразить ему презрение".
"Мы, воины батальона имени Шаймуратова, вот уже более года воюем, отстаивая честь Башкортостана на СВО. Последние несколько дней из нашей родины доносятся неприятные новости: экстремисты из запрещенных организаций одурманивают и обманывают наших жителей и пытаются вывести их на митинг в поддержку Фаиля Алчинова*, создателя экстремистской организации... Призываем отправить Алчинова* и его друзей к нам в батальон, мы их перевоспитаем и научим любить родину", - говорит один из бойцов.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
** Запрещенная в России экстремистская организация
Уфа - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках
Вчера, 14:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБаймакРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала