https://ria.ru/20240117/ekonomika-1921882803.html

Хабек рассказал о последствиях отказа от российского газа для экономики ФРГ

Хабек рассказал о последствиях отказа от российского газа для экономики ФРГ - РИА Новости, 17.01.2024

Хабек рассказал о последствиях отказа от российского газа для экономики ФРГ

Немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, заявил вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек в выступлении РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:00

2024-01-17T16:00

2024-01-17T16:59

германия

россия

роберт хабек

в мире

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

северный поток

олаф шольц

дмитрий медведев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Немецкая экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, заявил вице-канцлер и глава партии "Зеленые" Роберт Хабек в выступлении перед парламентом."Германия действительно находится в чрезвычайно сложной ситуации по двум причинам. Во-первых, в отличие от других стран, энергоснабжение Германии было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа. Это давало нам в прошлом конкурентное преимущество, было очень выгодно", — пояснил он.Теперь ФРГ не может соперничать с другими государствами в этой области. Кроме того, после отказа от голубого топлива из России в стране выросли цены на энергию, отметил министр.По его словам, второй фактор, ослабляющий национальную экономику, — зависимость страны от экспорта. Это требует стабильности на мировых рынках, которой сейчас нет, резюмировал Хабек.По данным немецкой статслужбы, в январе-сентябре 2022 года Германия сократила закупки газа с 121,7 миллиарда кубометров до 65,9 миллиарда, а в 2023-м — до 47,9 миллиарда.В то же время среднегодовая цена одного кубометра резко выросла — с 0,18 евро в 2021 году до 0,45 в 2023-м. Таким образом, несмотря на значительный обвал объемов импорта, Берлин потратил на голубое топливо примерно столько же, сколько и три года назад, — 21,3 миллиарда евро в январе-сентябре прошлого года против 22,2 миллиарда за аналогичный период 2021-го.Тем не менее глава немецкого правительства Олаф Шольц возложил на Россию ответственность за прекращение поставок газа в Европу, добавив, что ФРГ лишилась половины получаемых углеводородов. В свою очередь, зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слова канцлера ложью, отметив, что европейские правительства сами приняли такое решение.Экспорт газа в Германию существенно осложнился после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в 2022 году. При этом, как подчеркивал глава Минэнерго Николай Шульгинов, Россия не "закрывала" западное направление поставок энергоносителей и остается надежным поставщиком даже в нынешних условиях.

https://ria.ru/20240102/tseny-1919488685.html

https://ria.ru/20231029/gaz-1905974173.html

https://ria.ru/20240106/gaz-1919909775.html

германия

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германия, россия, роберт хабек, в мире, министерство энергетики рф (минэнерго россии), северный поток, олаф шольц, дмитрий медведев