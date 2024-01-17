https://ria.ru/20240117/dtp-1921897809.html
В Калининграде столкнулись семь автомобилей
В Калининграде столкнулись семь автомобилей - РИА Новости, 17.01.2024
В Калининграде столкнулись семь автомобилей
Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининграде на скользкой дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:39
2024-01-17T16:39
2024-01-17T16:44
калининград
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининграде на скользкой дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Гололед несомненно сыграл роль. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра со снегом, в Калининградской области выросло в три раза число ДТП. За минувшие сутки зарегистрировали больше 70 аварий, в отличие от обычных дней, когда их 20-25. По информации Telegram-канала администрации Калининграда, город постепенно освобождается из снежного плена. "В течение дня осадки возобновлялись, поэтому на некоторые самые важные адреса рабочим приходится возвращаться дважды. Важные - это выездные магистрали, спуски и подъёмы с эстакад, переходы и остановки. По нормативу после окончания снегопада скользкость на дорогах должна быть устранена в течение 3-12 часов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231205/dtp-1913996848.html
https://ria.ru/20230824/dtp-1892027438.html
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калининград, калининградская область, происшествия
Калининград, Калининградская область, Происшествия
В Калининграде столкнулись семь автомобилей
В Калининграде семь автомобилей столкнулись на скользкой дороге
КАЛИНИНГРАД, 17 янв - РИА Новости. Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Калининграде на скользкой дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.
"Гололед несомненно сыграл роль. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.
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Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра со снегом, в Калининградской области
выросло в три раза число ДТП. За минувшие сутки зарегистрировали больше 70 аварий, в отличие от обычных дней, когда их 20-25.
По информации Telegram-канала администрации Калининграда, город постепенно освобождается из снежного плена. "В течение дня осадки возобновлялись, поэтому на некоторые самые важные адреса рабочим приходится возвращаться дважды. Важные - это выездные магистрали, спуски и подъёмы с эстакад, переходы и остановки. По нормативу после окончания снегопада скользкость на дорогах должна быть устранена в течение 3-12 часов", - говорится в сообщении.
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