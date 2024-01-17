"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием
Капитан ВМС США Гарри Табах: у Киева нет друзей в Белом доме
© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина может не рассчитывать на американскую помощь, потому что в Вашингтоне не хотят, чтобы она победила, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя, <...> — не ваши друзья, они не хотят (помогать Киеву. — Прим. ред.)", — отметил офицер.
По словам Табаха, вашингтонские власти видят в Украине лишь "аппендикс Советского Союза". В Америке не хотят победы Киева над Россией и предпочли бы, чтобы Украина не существовала как независимое государство, уверен эксперт. Капитан подчеркнул, что противники украинской государственности есть как в Демократической, так и в Республиканской партии.
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"Эта администрация, эти политические силы вам (украинцам. — Прим. ред.) на помощь не придут, а только вредят. Они вас душат медленно, то есть медленно вас убивают", — считает Табах.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.