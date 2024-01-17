Рейтинг@Mail.ru
"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 17.01.2024 (обновлено: 03:31 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/druzya-1921758167.html
"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием
"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием - РИА Новости, 17.01.2024
"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием
Украина может не рассчитывать на американскую помощь, потому что в Вашингтоне не хотят, чтобы она победила, заявил отставной капитан первого ранга американских... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T03:30
2024-01-17T03:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
демократическая партия сша
республиканская партия сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_71287ab29636675eb6ce64dfc0d71cab.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина может не рассчитывать на американскую помощь, потому что в Вашингтоне не хотят, чтобы она победила, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka."Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя, &lt;...&gt; — не ваши друзья, они не хотят (помогать Киеву. — Прим. ред.)", — отметил офицер.По словам Табаха, вашингтонские власти видят в Украине лишь "аппендикс Советского Союза". В Америке не хотят победы Киева над Россией и предпочли бы, чтобы Украина не существовала как независимое государство, уверен эксперт. Капитан подчеркнул, что противники украинской государственности есть как в Демократической, так и в Республиканской партии.&quot;Эта администрация, эти политические силы вам (украинцам. — Прим. ред.) на помощь не придут, а только вредят. Они вас душат медленно, то есть медленно вас убивают&quot;, — считает Табах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
https://ria.ru/20240116/ukraina-1921740320.html
https://ria.ru/20240117/blinken-1921749322.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917475409_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c8adea4131be961ff81c4693712d0d6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, демократическая партия сша, республиканская партия сша, джо байден, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Демократическая партия США, Республиканская партия США, Джо Байден, НАТО
"Мы не друзья": офицер НАТО обратился к украинцам с шокирующим посланием

Капитан ВМС США Гарри Табах: у Киева нет друзей в Белом доме

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украина может не рассчитывать на американскую помощь, потому что в Вашингтоне не хотят, чтобы она победила, заявил отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Через два года, я думаю, что уже надо увидеть, что помощи вам такой, как обязаны дать, — не дадут. Лидеры этого — Соединенные Штаты Америки, то есть, администрация сегодняшняя, <...> — не ваши друзья, они не хотят (помогать Киеву. — Прим. ред.)", — отметил офицер.
По словам Табаха, вашингтонские власти видят в Украине лишь "аппендикс Советского Союза". В Америке не хотят победы Киева над Россией и предпочли бы, чтобы Украина не существовала как независимое государство, уверен эксперт. Капитан подчеркнул, что противники украинской государственности есть как в Демократической, так и в Республиканской партии.
«

"Эта администрация, эти политические силы вам (украинцам. — Прим. ред.) на помощь не придут, а только вредят. Они вас душат медленно, то есть медленно вас убивают", — считает Табах.

Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Белый дом заявил, что США не прорабатывают новых пакетов помощи для Украины
Вчера, 22:10
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
В конце декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Украине "финального" в 2023 году пакета военной помощи на 250 миллионов долларов. Как предупреждал Белый дом, этим исчерпываются имеющиеся в его распоряжении средства на поддержку Киева. Новых поставок оружия и боеприпасов не будет, пока конгресс не одобрит дополнительное финансирование.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Блинкен заявил, что у США нет "волшебного горшочка" для Украины
00:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДемократическая партия СШАРеспубликанская партия СШАДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала