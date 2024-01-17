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Минобороны подтвердило сбитие беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны подтвердило сбитие беспилотника ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 17.01.2024
Минобороны подтвердило сбитие беспилотника ВСУ в Белгородской области
Средства ПВО в среду уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:15
2024-01-17T13:15
2024-01-17T13:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
россия
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Средства ПВО в среду уничтожили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в среду в Минобороны РФ."Около 12.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Россия
Минобороны подтвердило сбитие беспилотника ВСУ в Белгородской области
МО РФ: над Белгородской областью сбили украинский беспилотник