https://ria.ru/20240117/draka-1921949060.html

После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело

После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело - РИА Новости, 17.01.2024

После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело

Уголовное дело возбуждено в Ярославской области, где группа хулиганов избила троих человек у ресторана быстрого питания, сообщила прокуратура региона в среду. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:47

2024-01-17T21:47

2024-01-17T21:47

происшествия

ярославская область

россия

рыбинск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ярославской области, где группа хулиганов избила троих человек у ресторана быстрого питания, сообщила прокуратура региона в среду. "Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД России по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 12 января около ресторана быстрого питания на улице Герцена в городе Рыбинске. "В результате противоправных действий группы лиц трем посетителям ресторана причинены телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сообщает прокуратура. УМВД по Ярославской области официально не комментировало инцидент. Пострадавший молодой человек Руслан рассказал ярославскому интернет-изданию "ЯрНьюс", что к нему в ресторане подошли восемь молодых людей и пригласили "выйти поговорить". На улице они якобы заявили ему, что побьют его за политические убеждения – он является коммунистом. На помощь Руслану пришли двое его товарищей, с которыми он сидел в закусочной, и в итоге досталось всем троим.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

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происшествия, ярославская область, россия, рыбинск