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После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело - РИА Новости, 17.01.2024
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21:47 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/draka-1921949060.html
После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело
После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело - РИА Новости, 17.01.2024
После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело
Уголовное дело возбуждено в Ярославской области, где группа хулиганов избила троих человек у ресторана быстрого питания, сообщила прокуратура региона в среду. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:47
2024-01-17T21:47
происшествия
ярославская область
россия
рыбинск
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ярославской области, где группа хулиганов избила троих человек у ресторана быстрого питания, сообщила прокуратура региона в среду. "Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД России по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 12 января около ресторана быстрого питания на улице Герцена в городе Рыбинске. "В результате противоправных действий группы лиц трем посетителям ресторана причинены телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сообщает прокуратура. УМВД по Ярославской области официально не комментировало инцидент. Пострадавший молодой человек Руслан рассказал ярославскому интернет-изданию "ЯрНьюс", что к нему в ресторане подошли восемь молодых людей и пригласили "выйти поговорить". На улице они якобы заявили ему, что побьют его за политические убеждения – он является коммунистом. На помощь Руслану пришли двое его товарищей, с которыми он сидел в закусочной, и в итоге досталось всем троим.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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происшествия, ярославская область, россия, рыбинск
Происшествия, Ярославская область, Россия, Рыбинск
После драки у ресторана в Ярославской области возбудили дело

В Ярославской области возбудили дело после избиения трех людей у ресторана

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ярославской области, где группа хулиганов избила троих человек у ресторана быстрого питания, сообщила прокуратура региона в среду.
"Рыбинская городская прокуратура по поручению прокуратуры Ярославской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами регионального УМВД России по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, инцидент произошел вечером 12 января около ресторана быстрого питания на улице Герцена в городе Рыбинске.
"В результате противоправных действий группы лиц трем посетителям ресторана причинены телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - сообщает прокуратура.
УМВД по Ярославской области официально не комментировало инцидент.
Пострадавший молодой человек Руслан рассказал ярославскому интернет-изданию "ЯрНьюс", что к нему в ресторане подошли восемь молодых людей и пригласили "выйти поговорить". На улице они якобы заявили ему, что побьют его за политические убеждения – он является коммунистом. На помощь Руслану пришли двое его товарищей, с которыми он сидел в закусочной, и в итоге досталось всем троим.
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