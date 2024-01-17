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Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024
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16:27 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/digitalocean-1921892602.html
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:27
технологии
россия
сша
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. DigitalOcean - американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения. "DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства. Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы - более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb. Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.
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технологии, россия, сша
Технологии, Россия, США
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф 30 млн руб за отсутствие филиала в РФ

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Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
DigitalOcean - американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения.
«
"DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства.
Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы - более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb.
Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.
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