https://ria.ru/20240117/digitalocean-1921892602.html

Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024

Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:27

2024-01-17T16:27

2024-01-17T16:27

технологии

россия

сша

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. DigitalOcean - американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения. "DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства. Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы - более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb. Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.

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россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, сша