https://ria.ru/20240117/digitalocean-1921892602.html
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России - РИА Новости, 17.01.2024
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:27
2024-01-17T16:27
технологии
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. DigitalOcean - американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения. "DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства. Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы - более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb. Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.
https://ria.ru/20231220/shtraf-1916947481.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сша
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф за отсутствие филиала в России
Суд назначил DigitalOcean оборотный штраф 30 млн руб за отсутствие филиала в РФ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы назначил компании DigitalOcean оборотный штраф более 30 миллионов рублей за работу на территории России без представительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
DigitalOcean - американский провайдер, предоставляющий услуги облачного хранения.
«
"DigitalOcean, LLC признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.49 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 миллионов 810 тысяч 55 рублей",- сказала собеседница агентства.
Ранее утром за аналогичное правонарушение суд назначил еще двум компаниям оборотные штрафы - более 200 миллионов "дочке" Amazon, которая предоставляет услуги по облачному хранению баз данных, и 117 миллионов хостинговому сервису Hetnez online gmb.
Кроме того, штрафы по 6 миллионов наложены на Bluehost, Kamatera Inc, Ionos Inc, Network solution, DreamHost LLC, GoDaddy.com, WPEngine Inc и HostGator.com.
Суд назначил Google третий оборотный штраф