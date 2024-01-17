https://ria.ru/20240117/detsad-1921891167.html
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.01.2024
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей
Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:24
2024-01-17T16:24
2024-01-17T17:11
происшествия
иваново
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной из девочек связывала руки и заклеивала рот скотчем, сообщило СУСК РФ по региону. "В Иванове воспитательница детского сада подозревается в истязании детей", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что дело возбуждено в отношении 30-летней воспитательницы. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года она наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела, одной из воспитанниц "связывала руки и заклеивала рот скотчем". Поводы для применения физической силы могли быть незначительными - например, непослушание. Следствие также даст оценку действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20240117/istyazanie-1921756235.html
иваново
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей
СУСК: в Иваново возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних
РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости.
Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной из девочек связывала руки и заклеивала рот скотчем, сообщило СУСК
РФ по региону.
"В Иванове воспитательница детского сада подозревается в истязании детей", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении 30-летней воспитательницы. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года она наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела, одной из воспитанниц "связывала руки и заклеивала рот скотчем". Поводы для применения физической силы могли быть незначительными - например, непослушание.
Следствие также даст оценку действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, добавляет СУСК.
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате