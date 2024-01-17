https://ria.ru/20240117/detsad-1921891167.html

В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей

В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.01.2024

В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей

Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:24

2024-01-17T16:24

2024-01-17T17:11

происшествия

иваново

россия

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РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной из девочек связывала руки и заклеивала рот скотчем, сообщило СУСК РФ по региону. "В Иванове воспитательница детского сада подозревается в истязании детей", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что дело возбуждено в отношении 30-летней воспитательницы. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года она наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела, одной из воспитанниц "связывала руки и заклеивала рот скотчем". Поводы для применения физической силы могли быть незначительными - например, непослушание. Следствие также даст оценку действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20240117/istyazanie-1921756235.html

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происшествия, иваново, россия