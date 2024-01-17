Рейтинг@Mail.ru
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:24 17.01.2024 (обновлено: 17:11 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/detsad-1921891167.html
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей - РИА Новости, 17.01.2024
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей
Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:24
2024-01-17T17:11
происшествия
иваново
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной из девочек связывала руки и заклеивала рот скотчем, сообщило СУСК РФ по региону. "В Иванове воспитательница детского сада подозревается в истязании детей", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что дело возбуждено в отношении 30-летней воспитательницы. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года она наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела, одной из воспитанниц "связывала руки и заклеивала рот скотчем". Поводы для применения физической силы могли быть незначительными - например, непослушание. Следствие также даст оценку действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20240117/istyazanie-1921756235.html
иваново
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иваново, россия
Происшествия, Иваново, Россия
В Иваново воспитателя детсада заподозрили в истязании детей

СУСК: в Иваново возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 янв - РИА Новости. Уголовное дело об истязании несовершеннолетних возбуждено в Иваново в отношении воспитательницы детского сада, которая, по версии следствия, била детей, а одной из девочек связывала руки и заклеивала рот скотчем, сообщило СУСК РФ по региону.
"В Иванове воспитательница детского сада подозревается в истязании детей", - сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дело возбуждено в отношении 30-летней воспитательницы. По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года она наносила двум девочкам 2020 года рождения удары руками по различным частям тела, одной из воспитанниц "связывала руки и заклеивала рот скотчем". Поводы для применения физической силы могли быть незначительными - например, непослушание.
Следствие также даст оценку действиям работников дошкольного учреждения в части ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, добавляет СУСК.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Якутии возбудили дело об истязании детей после проверки в школе-интернате
Вчера, 02:31
 
ПроисшествияИвановоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала