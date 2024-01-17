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В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях
В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях - РИА Новости, 17.01.2024
В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:58
2024-01-17T11:58
2024-01-17T11:58
общество
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок. Документ опубликован на сайте Кремля.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года. Так, правительству поручено "рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих проставление в паспорте гражданина Российской Федерации отметок о детях, достигших 14-летнего возраста", в том числе с использованием портала государственных услуг. Кроме того, президент поручил кабинету министров "принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки, в целях исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях
Путин поручил упростить проставление в паспорте отметок о детях старше 14 лет
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок. Документ опубликован на сайте
Кремля.
Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года.
Так, правительству поручено "рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих проставление в паспорте гражданина Российской Федерации отметок о детях, достигших 14-летнего возраста", в том числе с использованием портала государственных услуг.
Кроме того, президент поручил кабинету министров "принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки, в целях исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе".
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля.
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