https://ria.ru/20240117/deti-1921812706.html

В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях

В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях - РИА Новости, 17.01.2024

В России упростят процедуру проставления в паспорте отметок о детях

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

2024-01-17T11:58

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру проставления в паспорте РФ отметок о детях, достигших 14-летнего возраста, чтобы граждане могли делать это без предоставления бумажных документов и справок. Документ опубликован на сайте Кремля.Ранее Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания президентского Совета по правам человека, которое состоялось в декабре прошлого года. Так, правительству поручено "рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих проставление в паспорте гражданина Российской Федерации отметок о детях, достигших 14-летнего возраста", в том числе с использованием портала государственных услуг. Кроме того, президент поручил кабинету министров "принять меры по упрощению процедур, связанных с проставлением такой отметки, в целях исключения необходимости представления гражданами документов и справок на бумажном носителе". Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля.

https://ria.ru/20240117/mery-1921804763.html

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общество, россия, владимир путин