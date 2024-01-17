https://ria.ru/20240117/dengi-1921800001.html

Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО

Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО - РИА Новости, 17.01.2024

Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО

Восьмилетняя девочка из Республики Алтай передала подаренные дедом Морозом деньги участникам спецоперации, чтобы они скорее победили, сообщают в региональном... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:12

2024-01-17T11:12

2024-01-17T11:12

надежные люди

республика алтай

дед мороз

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БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Республики Алтай передала подаренные дедом Морозом деньги участникам спецоперации, чтобы они скорее победили, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Школьница из Манжерока принесла в помощь бойцам свой подарок от Деда Мороза: "Хотелось бы им пожелать, чтобы они были здоровы, всегда побеждали и вернулись домой!". Трогательный пример искреннего желания помочь воинам, которые сейчас находятся на передовой, показала нам 8-летняя Ксения из села Манжерок. Эта хрупкая девочка с детской искренностью и бескорыстностью решила поступить так, как, возможно, не поступил бы иной взрослый", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьница получила в подарок от Деда Мороза на Новый Год деньги, она не стала их тратить на игрушки, сладости и развлечения. "Это для солдат", - цитируют девочку, передавшую деньги, в Народном фронте.

https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html

республика алтай

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республика алтай, дед мороз