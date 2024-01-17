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Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО - РИА Новости, 17.01.2024
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Надежные люди
 
11:12 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/dengi-1921800001.html
Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО
Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО - РИА Новости, 17.01.2024
Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО
Восьмилетняя девочка из Республики Алтай передала подаренные дедом Морозом деньги участникам спецоперации, чтобы они скорее победили, сообщают в региональном... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:12
2024-01-17T11:12
надежные люди
республика алтай
дед мороз
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БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Республики Алтай передала подаренные дедом Морозом деньги участникам спецоперации, чтобы они скорее победили, сообщают в региональном отделении Народного фронта. "Школьница из Манжерока принесла в помощь бойцам свой подарок от Деда Мороза: "Хотелось бы им пожелать, чтобы они были здоровы, всегда побеждали и вернулись домой!". Трогательный пример искреннего желания помочь воинам, которые сейчас находятся на передовой, показала нам 8-летняя Ксения из села Манжерок. Эта хрупкая девочка с детской искренностью и бескорыстностью решила поступить так, как, возможно, не поступил бы иной взрослый", - говорится в сообщении. Уточняется, что школьница получила в подарок от Деда Мороза на Новый Год деньги, она не стала их тратить на игрушки, сладости и развлечения. "Это для солдат", - цитируют девочку, передавшую деньги, в Народном фронте.
https://ria.ru/20240116/pritsely-1921541352.html
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республика алтай, дед мороз
Надежные люди, Республика Алтай, Дед Мороз

Школьница с Алтая передала подаренные Дедом Морозом деньги участникам СВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 17 янв - РИА Новости. Восьмилетняя девочка из Республики Алтай передала подаренные дедом Морозом деньги участникам спецоперации, чтобы они скорее победили, сообщают в региональном отделении Народного фронта.
"Школьница из Манжерока принесла в помощь бойцам свой подарок от Деда Мороза: "Хотелось бы им пожелать, чтобы они были здоровы, всегда побеждали и вернулись домой!". Трогательный пример искреннего желания помочь воинам, которые сейчас находятся на передовой, показала нам 8-летняя Ксения из села Манжерок. Эта хрупкая девочка с детской искренностью и бескорыстностью решила поступить так, как, возможно, не поступил бы иной взрослый", - говорится в сообщении.
Уточняется, что школьница получила в подарок от Деда Мороза на Новый Год деньги, она не стала их тратить на игрушки, сладости и развлечения.
"Это для солдат", - цитируют девочку, передавшую деньги, в Народном фронте.
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16 января, 07:52
 
Надежные людиРеспублика АлтайДед Мороз
 
 
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