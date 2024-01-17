https://ria.ru/20240117/delo-1921940135.html
В Белгороде завели новое дело после нападения подростков на прохожих
В Белгороде завели новое дело после нападения подростков на прохожих - РИА Новости, 17.01.2024
В Белгороде завели новое дело после нападения подростков на прохожих
В Белгороде завели новое дело против подозреваемых в хулиганстве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:22
2024-01-17T20:22
2024-01-17T23:01
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Белгороде завели новое дело против подозреваемых в хулиганстве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."Мои коллеги из УМВД России по городу Белгороду продолжают работу по привлечению к ответственности подозреваемых в фактах хулиганства, видеозаписи которых получили распространение в сети Интернет. Сегодня в отношении еще двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК России. Один из них задержан полицейскими и находится в изоляторе временного содержания", — написала Ирина Волк.Волк добавила, что правоохранительные органы установили личность еще одного предполагаемого преступника, сейчас его разыскивают. Позднее она заявила, что сотрудники полиции задержали его и доставили в городское управление МВД.На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство.Как сообщили в среду РИА Новости в региональной прокуратуре, в Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих. Четверо задержанных — несовершеннолетние. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана.Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.
https://ria.ru/20240117/napadenie-1921894931.html
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происшествия, россия, белгород, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф), азербайджан
Происшествия, Россия, Белгород, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ), Азербайджан
В Белгороде завели новое дело после нападения подростков на прохожих
МВД: в Белгороде завели новое дело после нападения подростков на прохожих
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости.
В Белгороде завели новое дело против подозреваемых в хулиганстве, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале
.
«
"Мои коллеги из УМВД России по городу Белгороду продолжают работу по привлечению к ответственности подозреваемых в фактах хулиганства, видеозаписи которых получили распространение в сети Интернет. Сегодня в отношении еще двоих фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК России. Один из них задержан полицейскими и находится в изоляторе временного содержания", — написала Ирина Волк.
Волк добавила, что правоохранительные органы установили личность еще одного предполагаемого преступника, сейчас его разыскивают.
Позднее она заявила, что сотрудники полиции задержали его и доставили в городское управление МВД.
В Белгороде при нападениях банды на прохожих пострадал иностранец
На днях в соцсетях появились видеоролики, на которых молодые люди избивают прохожих во дворе дома и на улице в Белгороде. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, Следственный комитет — о возбуждении ненависти по национальному признаку и покушении на убийство.
Как сообщили в среду РИА Новости в региональной прокуратуре, в Белгороде задержали пятерых подозреваемых в нападении на прохожих. Четверо задержанных — несовершеннолетние. Удалось установить личность одного из подозреваемых — это 17-летний уроженец Азербайджана
.
Прокуратура поставила расследование на контроль. Кроме того, она начала проверку соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем российского гражданства.
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