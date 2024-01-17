https://ria.ru/20240117/delo-1921934799.html

В Екатеринбурге завели дело после срыва лифта, в котором была женщина

В Екатеринбурге завели дело после срыва лифта, в котором была женщина - РИА Новости, 17.01.2024

В Екатеринбурге завели дело после срыва лифта, в котором была женщина

Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины в кабине лифта в многоэтажке Екатеринбурга, сообщает региональное... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T19:36

2024-01-17T19:36

2024-01-17T20:02

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв - РИА Новости. Следователи Свердловской области возбудили уголовное дело по факту травмирования женщины в кабине лифта в многоэтажке Екатеринбурга, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее местный портал Е1 написал, что вечером в среду в десятиэтажном жилом доме на улице Косарева в микрорайоне Химмаш с высоты седьмого этажа сорвался лифт, в котором находилась женщина. По данным областного минздрава, пострадавшая доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. "По сообщению о травмировании женщины в результате инцидента с кабиной лифта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Как уточнил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сообщения СМИ о том, что лифт сорвался с высоты 7-го этажа, не соответствует действительности. "В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт "сел на клинья". От резкой остановки кабины у пострадавшей женщины имеются подозрения на травмы", - сказал представитель полиции. По его данным, ремонтная бригада уже чинит лифт, в ближайшее время он возобновит работу в штатном режиме.

https://ria.ru/20240116/mvd-1921608822.html

https://ria.ru/20240112/sobaka-1920877840.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)