https://ria.ru/20240117/delo-1921887442.html

В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке

В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке - РИА Новости, 17.01.2024

В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков у здания суда в городе Баймак, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:12

2024-01-17T16:12

2024-01-17T17:57

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело из-за массовых беспорядков у здания суда в городе Баймак, сообщил Следственный комитет в Telegram-канале."В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, в том числе с применением предметов, используемых в качестве оружия, пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов", — указали в ведомстве.Дело расследуется по статьям "Организация и участие в массовых беспорядках" и "Применение насилия в отношении представителя власти". Сейчас следователи и полицейские устанавливают всех причастных к преступлениям.Собравшиеся у здания суда требовали освободить от уголовной ответственности Фаиля Алчинова*, которого сегодня утром приговорили к четырем годам заключения.Его признали виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Как установил суд, в конце апреля Алчинов* выступил на сходе в селе Ишмурзино с речью, в которой оскорбил кавказцев, армян и выходцев из Средней Азии. Приговор в законную силу пока не вступил.Накануне Росфинмониторинг внес Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в России экстремистской организации "Башкорт"**.* Физическое лицо, признанное террористом-экстремистом.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

https://ria.ru/20240117/sud-1921784834.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)