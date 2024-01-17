https://ria.ru/20240117/davankov-1921795632.html
Даванков рассказал, когда представит свою предвыборную программу
Даванков рассказал, когда представит свою предвыборную программу - РИА Новости, 17.01.2024
Даванков рассказал, когда представит свою предвыборную программу
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что представит предвыборную программу 30 января. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T10:54
2024-01-17T10:54
2024-01-17T12:11
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владислав даванков
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что представит предвыборную программу 30 января. "Мы представим программу 30 января", - сказал Даванков журналистам. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется. Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова, Андрей Богданов должны до 31 января представить не менее 100 тысяч. Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240116/putin-1921717035.html
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политика, россия, владислав даванков, леонид слуцкий (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов
Даванков рассказал, когда представит свою предвыборную программу
Кандидат в президенты РФ Даванков представит предвыборную программу 30 января